Elvis não morreu! Tributo ao Rei do Rock lota casa de shows em  Vitória

Elvis Experience lotou o Espaço Patrick Ribeiro nesta quarta-feira (04). Crédito: Cloves Louzada
Elvis Experience
Elvis Experience, o show que promove uma imersão completa na vida e na obra do Rei do Rock, lotou o Espaço Patrick Ribeiro, nesta quarta-feira (04). Trazendo a chancela da Elvis Presley Enterprises, que autoriza o espetáculo a reproduzir as músicas e os conteúdos audiovisuais originais do cantor, o show visita o Brasil pela terceira vez. Nas duas primeiras, em 2023 e 2024, o espetáculo foi recebido pelos brasileiros com sucesso. Desde sua ascensão à fama, na década de 1950, até suas lendárias performances em Las Vegas, nos anos 70, o show revisita os maiores sucessos do rei do Rock. Figurinos idênticos aos originais e uma poderosa banda formatada para reproduzir fielmente a formação clássica que acompanhava o Rei do Rock são atrações do espetáculo. Com ingressos esgostados em plena quarta-feira, o proprietário da casa Patrick Ribeiro celebrou o sucesso da turnê e promete reforçar a sua agenda de shows com entregas durante a semana. Veja quem conferiu o show na galeria de Cloves Louzada.
NO SHOPPING VITÓRIA
Peças produzidas por famílias atendidas pela Amaes ganham destaque em mais uma edição da Loja Artes Amaes no Shopping Vitória. A iniciativa permanece aberta ao público até 12 de abril e aproxima visitantes da causa do autismo. Para a presidente da instituição, Pollyana Paraguassú, o espaço também amplia a visibilidade do talento presente nas famílias. Na foto: Raphael Broto, Ana Maria Buaiz, Pollyanna Paraguassú, Mariana Buaiz e Davi Esmael. Crédito: Divulgação/Leninha Otoni/Amaes
O capixaba Bruno Bourguignon, sócio da Premium Comunicação Integrada de Marketing, esteve em Orlando para acompanhar o RunDisney Princess Half Marathon Weekend, realizado no Walt Disney World Resort, evento de referência mundial na integração entre esporte e entretenimento. Nos bastidores, acompanhou a prova de 10 quilômetros inspirada no filme Moana e volta ao Espírito Santo com novos insights na bagagem. Especialista em corridas de rua com impacto social e estratégia de branding como a Claro Maratona do Sol, Corrida da Penha, Meia Maratona dos Reis Magos e Pedra Menina Running Challenge, Bruno destaca que a principal lição da experiência internacional está na jornada do participante. Aprendizados que prometem elevar o nível das próximas ativações da Premium.
MÊS DA MULHER
No clima do Dia Internacional da Mulher, destaque para Cecília Zon, CEO da Invite Inc., ao lado das filhas Bruna e Paula Rody. Inspiradas pela trajetória da mãe, as duas hoje comandam a Inspira Conceito e Design, reforçando o talento feminino na arquitetura capixaba. Crédito: Divulgação
A Grand Construtora reuniu suas colaboradoras na Casa Brandão Lounge para celebrar o Dia Internacional da Mulher. O ponto alto foi a palestra da Dra. Valéria Schmitt, que provocou reflexões profundas sobre o papel da mulher no mercado de trabalho e o peso da sobrecarga emocional. O café da manhã, que abriu a agenda de março da Grand, reforçou o compromisso da marca com o diálogo e o bem-estar de sua equipe. Na foto, Carmen Bomfim com Valéria Schmitt.
Mulher Viva+
O Mulher Viva+: Vozes que Transformam é um momento destinado à apresentação dos projetos que compõem as ações estratégicas do eixo Mulher Viva+ do Programa Estado Presente.Na ocasião, também serão anunciadas entregas relevantes para a política de mulheres do Espírito Santo, como a adesão ao Plano Nacional de Cuidados, o lançamento do edital de Boas Práticas e a ampliação do projeto Não é Não para os municípios que compõem a região do Rio Doce.Para demarcar a data como um dia de luta e afirmação, o evento contará ainda com SambaJu – Mulheres do Samba, expressão do protagonismo feminino dentro e fora dos palcos. Será no domingo (09), das 08h às 15h, no Parque Cultural Casa do Governador.
Empodera Ela
O Shopping Vila Velha inaugura no domingo (08) uma loja colaborativa, espaço onde mulheres empreendedoras vão poder comercializar seus produtos, até o dia 5 de abril. O espaço é oferecido gratuitamente e faz parte do Empodera Ela, movimento que conecta desenvolvimento, inspiração e impacto social, realizado nos shoppings da ALLOS em todo o Brasil. Com o conceito “Só mulheres vivas mudam o futuro”, a iniciativa inclui ações de conscientização e reforça a importância do empreendedorismo feminino como um passo fundamental na construção de uma sociedade mais igualitária e diversa.
A força feminina no agro
o São cada vez mais comuns as histórias de mulheres à frente de áreas antes comandadas apenas por homens. O perfil dos cooperados da Nater Coop – maior cooperativa do estado na área do agronegócio (agropecuária e agricultura) – atesta isso. O número de mulheres cooperadas, que há 10 anos não chegava a 950, saltou para mais de 3.400 ao final de 2025. O levantamento realizado pela Nater Coop aponta um crescimento de 260% no número de cooperadas, que atuam principalmente em atividades ligadas à cafeicultura.
