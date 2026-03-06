Elvis não morreu! Tributo ao Rei do Rock lota casa de shows em  Vitória

Elvis Experience, o show que promove uma imersão completa na vida e na obra do Rei do Rock, lotou o Espaço Patrick Ribeiro, nesta quarta-feira (04). Trazendo a chancela da Elvis Presley Enterprises, que autoriza o espetáculo a reproduzir as músicas e os conteúdos audiovisuais originais do cantor, o show visita o Brasil pela terceira vez. Nas duas primeiras, em 2023 e 2024, o espetáculo foi recebido pelos brasileiros com sucesso. Desde sua ascensão à fama, na década de 1950, até suas lendárias performances em Las Vegas, nos anos 70, o show revisita os maiores sucessos do rei do Rock. Figurinos idênticos aos originais e uma poderosa banda formatada para reproduzir fielmente a formação clássica que acompanhava o Rei do Rock são atrações do espetáculo. Com ingressos esgostados em plena quarta-feira, o proprietário da casa Patrick Ribeiro celebrou o sucesso da turnê e promete reforçar a sua agenda de shows com entregas durante a semana. Veja quem conferiu o show na galeria de Cloves Louzada.

