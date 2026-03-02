Gastronomia

Bolo de fubá: 4 receitas rápidas e deliciosas para o lanche da tarde

Aprenda a preparar versões diferentes e cheias de sabor e torne suas pausas ainda mais especiais

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:48

Bolo de fubá com coco Crédito: Imagem: diogoppr | Shutterstock

O bolo de fubá é um clássico que transforma o lanche da tarde em um momento especial. Com aroma reconfortante, textura macia e sabor suave, ele atravessa gerações e se reinventa a cada uma delas. Por exemplo, além das tradicionais, é possível preparar versões com laranja e maracujá, igualmente deliciosas e capazes de trazer um toque moderno sem perder o charme caseiro. Tudo isso com praticidade para aproveitar as pausas da rotina com gostinho de afeto.

Abaixo, confira 4 receitas de bolo de fubá!

1. Bolo de fubá com coco

Ingredientes

2 xícaras de chá de fubá

1 xícara de chá de açúcar

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de coco ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o açúcar até obter uma mistura lisa. Transfira para um recipiente, adicione o fubá e o coco ralado e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje em uma forma untada com óleo e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

2. Bolo de fubá com calda de maracujá

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de açúcar

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Fubá para polvilhar

Calda

1 xícara de chá de suco concentrado de maracujá

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

Polpa de 1 maracujá para finalizar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite e o óleo até formar uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, adicione o fubá, a farinha de trigo e o açúcar e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje em uma forma, com furo central, untada com óleo e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e reserve.

Calda

Em uma panela, coloque o suco de maracujá, o açúcar e a água e leve ao fogo médio até engrossar levemente, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione a polpa e mexa para incorporar. Após, com o auxílio de um garfo, faça pequenos furos no bolo e despeje a calda por cima dele. Sirva em seguida.

Bolo de fubá cremoso Crédito: Imagem: Adriana Machado | Shutterstock

3. Bolo de fubá cremoso

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de fubá

1 xícara de chá de açúcar

3 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite, os ovos e a manteiga. Adicione o fubá, o açúcar e o queijo parmesão e bata novamente até formar uma mistura homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Transfira para uma forma untada com óleo e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.

4. Bolo de fubá com laranja

Ingredientes

2 xícaras de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de suco de laranja natural

1 xícara de chá de óleo

3 ovos

1 1/2 xícara de chá de açúcar

Raspas de 1 laranja

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o suco de laranja e o óleo até formar uma mistura homogênea. Adicione o açúcar e bata novamente. Transfira para um recipiente, acrescente o fubá, a farinha de trigo e as raspas de laranja e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje em uma forma untada com óleo e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.