Até prova do líder: confira o confessionário do BBB 26 neste sábado (28) em Vitória

Com Will Loyola no comando, a experiência inclui interação com o público e entradas ao vivo exibidas na programação da TV Gazeta

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 14:48

Confessionário do BBB 26 Crédito: Maria Volpini/TV Gazeta

Se o lugar certo para viver a experiência do Big Brother Brasil fora da casa existe, ele é no confessionário do BBB. Neste sábado (28), o espaço no Shopping Vitória reúne tudo aquilo que a audiência do reality adora: prova do líder, muita resenha e brindes exclusivos do programa. A partir das 16h até às 20h, o apresentador da TV Gazeta Will Loyola é quem conduz as atividades que vão rolar no segundo piso do mall, próximo à entrada B.

Neste ano, o confessionário é inspirado na cenografia do BBB 26, com elementos que conversam com o conceito desta temporada do reality. Com forte referência à riqueza, beleza e fama, a cor dourada e as barras de ouro cenográficas são alguns dos elementos que chamam a atenção de quem circula pelo ambiente.

“O confessionário do BBB é um projeto que aproxima o público da experiência do programa de forma leve, divertida e imersiva. O público sempre marca presença com entusiasmo, disposto a brincar, interagir e compartilhar suas opiniões sobre o jogo. É uma verdadeira celebração para os fãs capixabas do programa”, destaca Will.

Além da programação especial deste sábado, o público pode visitar o espaço todos os dias, registrar fotos e sentir de perto a atmosfera da casa mais vigiada do Brasil. O confessionário do BBB permanece no local até abril, mês previsto para o encerramento da temporada.

Serviço

Confessionário BBB 26

Local: Entrada B do Shopping Vitória, segundo piso

sábado (28) Horário: a partir das 16h

