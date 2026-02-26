Mostra inédita de Joaquim Paiva é inaugurada nesta quinta em Vitória

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 09:00
O Espírito Santo receberá, pela primeira vez, a exposição "Rodoviária de Brasília", do renomado fotógrafo e colecionador Joaquim Paiva, natural de Mimoso do Sul. A mostra será inaugurada nesta quinta (26), na Mosaico Fotogaleria, em Vitória.
A exposição reúne 20 fotografias analógicas selecionadas pelo próprio Joaquim. O local fotografado é a Rodoviária do Plano Piloto, no coração de Brasília, entre os anos de 1981 e 1984, e o foco foi a comunidade jovem trabalhadora da capital. Após anos no Canadá e na Venezuela, Joaquim retratou a rodoviária como "o lugar mais próximo do Brasil".
Para Gabriel Lordello, fotógrafo e sócio da Moisaico Fotogaleria, o trabalho tem como matéria-prima um olhar voltado para o simples, sem apelos pitorescos.
A exposição será inaugurada no dia 26 de fevereiro (quinta-feira), às 19h, com a presença de Joaquim Paiva. No dia seguinte, ele ainda participa de um bate-papo com o público na galeria, proporcionando um aprofundamento sobre a mostra.
Exposição "Rodoviária de Brasília"
