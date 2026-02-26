Inédita no ES

Mostra inédita de Joaquim Paiva é inaugurada nesta quinta em Vitória

Mostra "Rodoviária de Brasília" reúne 20 fotografias feitas entre 1981 e 1984. Visitação é gratuita e deve ser agendada

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 09:00

Renomado fotógrafo e colecionador Joaquim Paiva traz a obra so ES pela primeira vez Crédito: Joaquim Paiva

O Espírito Santo receberá, pela primeira vez, a exposição "Rodoviária de Brasília", do renomado fotógrafo e colecionador Joaquim Paiva, natural de Mimoso do Sul. A mostra será inaugurada nesta quinta (26), na Mosaico Fotogaleria, em Vitória.

A exposição reúne 20 fotografias analógicas selecionadas pelo próprio Joaquim. O local fotografado é a Rodoviária do Plano Piloto, no coração de Brasília, entre os anos de 1981 e 1984, e o foco foi a comunidade jovem trabalhadora da capital. Após anos no Canadá e na Venezuela, Joaquim retratou a rodoviária como "o lugar mais próximo do Brasil".

Para Gabriel Lordello, fotógrafo e sócio da Moisaico Fotogaleria, o trabalho tem como matéria-prima um olhar voltado para o simples, sem apelos pitorescos.

Essa é uma pesquisa de quatro anos que apresenta cenas cotidianas com significados e sutilezas, estética suave, com textura e cores que remetem muito bem a época, características do filme analógico, tornando esse registro de época ainda mais único e sensível

Exposição reúne 20 fotografias analógicas Crédito: Joaquim Paiva

A exposição será inaugurada no dia 26 de fevereiro (quinta-feira), às 19h, com a presença de Joaquim Paiva. No dia seguinte, ele ainda participa de um bate-papo com o público na galeria, proporcionando um aprofundamento sobre a mostra.

Serviço

Exposição "Rodoviária de Brasília"

Visitação: de 26 de fevereiro a 25 de abril

Local: Mosaico Fotogaleria - Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia - Vitória

Entrada: gratuita

Observação: as visitas devem ser agendadas pelo whatsapp (27) 99943-0831

