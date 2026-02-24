De Norte a Sul

Colatina e Santa Leopoldina recebem projeto 'Cultura em Toda Parte' neste fim de semana

Programação acontece sexta (27) e sábado (28) de forma gratuita nas duas cidades, com shows musicais, apresentações de teatro e muito mais

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 08:32

Atrações do Cultura em Toda Parte Crédito: Divulgação/Chaski

Nos dias 27 e 28 de fevereiro, Colatina vai receber mais uma edição do projeto "Cultura em Toda Parte". O evento contará com shows musicais, apresentações de teatro, contação de histórias, ilusionismo e palhaçaria. A entrada é gratuita.

A programação inicia na sexta-feira (27), às 16h, com o espetáculo "O poder do impossível". Em seguida, os participantes da oficina de teatro vão apresentar o resultado da atividade na praça. À noite, show musical com Renato Sabaini e Rafael Mariano encerra o primeiro dia de evento na Princesinha do Norte.

Já no sábado (28), às 19h, Joãozinho Garcia apresenta o espetáculo "Palhágico". Após a apresentação, acontecem três shows musicais: Fanfarra Cultural Feminina Rotary Club, de Colatina; Samba Capixaba; e Samba Para Todos, comandado por Gil Miranda. Toda a programação acontece na Área Verde de Colatina, que fica na Avenida Senador Moacyr Dalla, 924, em Colatina Vellha.

E tem mais!

O projeto Cultura em Toda Parte, do Governo do Estado, está percorrendo 20 municípios capixabas. Neste mesmo final de semana, o evento acontece simultaneamente em Santa Leopoldina, nas Montanhas Capixabas.

O Ginásio Poliesportivo do município será ocupado por intervenões artísticas, ilusionismo, recreação e brincadeiras. Além disso, a programação inclui shows musicais com DJ Gegeo, Herança Negra, Banda Musical Cia Cumby, Marcos Bifão e Emerson Tesch. No sábado, acontece ainda apresentação de Bebeto dos Bonecos, com bonecos gigantes.

