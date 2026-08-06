3 simpatias poderosas para ter mais saúde em agosto

Agosto costuma ser visto como um mês de transição, em que muitas pessoas sentem mudanças no ritmo da rotina, no clima e até na disposição física e emocional. Independentemente das crenças, simpatias podem funcionar como rituais simbólicos que fortalecem a intenção de cuidar do corpo, da mente e do espírito, incentivando hábitos mais conscientes e uma conexão maior com a própria energia.