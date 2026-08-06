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Astrologia

3 simpatias poderosas para ter mais saúde em agosto

Práticas ajudam a fortalecer a intenção de cuidar do corpo, da mente e do espírito
Portal Edicase

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Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 14:54

Simpatias podem ajudar a atrair mais vitalidade no mês de agosto (Imagem: insta_photos | Shutterstock)
Simpatias podem ajudar a atrair mais vitalidade no mês de agosto Crédito: Imagem: insta_photos | Shutterstock

Agosto costuma ser visto como um mês de transição, em que muitas pessoas sentem mudanças no ritmo da rotina, no clima e até na disposição física e emocional. Independentemente das crenças, simpatias podem funcionar como rituais simbólicos que fortalecem a intenção de cuidar do corpo, da mente e do espírito, incentivando hábitos mais conscientes e uma conexão maior com a própria energia.

Vale lembrar que simpatias não substituem tratamentos médicos nem cuidados com a saúde, mas podem ser um complemento para quem acredita no poder da fé, da oração e da intenção. A seguir, confira 3 rituais simples para atrair mais vitalidade durante o mês de agosto!

1. Simpatia do copo com água e alecrim

O alecrim é uma erva tradicionalmente associada à vitalidade, à proteção e ao fortalecimento energético.

Materiais

  • 1 copo com água
  • 1 ramo de alecrim fresco

Como fazer

Antes de dormir, coloque o ramo de alecrim dentro do copo com água e faça uma oração ou mentalize saúde, disposição e equilíbrio. Na manhã seguinte, descarte a água em um jardim ou vaso de plantas e agradeça pelas bênçãos recebidas.

O banho com ervas ajuda a eliminar as energias negativas do corpo (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)
O banho com ervas ajuda a eliminar as energias negativas do corpo Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

2. Banho de ervas para renovar as energias

Quando nos sentimos energeticamente sobrecarregados, é comum perceber também um impacto no bem-estar físico e emocional.

Materiais

  • Alecrim
  • Manjericão
  • Hortelã
  • 2 l de água

Como fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e desligue o fogo. Acrescente as ervas e deixe descansar por cerca de 15 minutos. Após seu banho de higiene, despeje a infusão do pescoço para baixo, mentalizando que toda energia negativa está sendo levada embora e que seu corpo recebe força, saúde e proteção.

3. Simpatia da fruta da prosperidade

A maçã representa renovação e vitalidade em diversas tradições espirituais.

Materiais

  • 1 maçã bonita
  • Mel

Como fazer

Passe um pouco de mel sobre a maçã e, antes de consumi-la, faça uma mentalização de que cada alimento ingerido fortalece seu organismo e contribui para uma vida longa e saudável. Coma a fruta com calma e gratidão , transformando esse momento em um pequeno ritual de autocuidado.

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