Nos EUA

Liziane Gutierrez para carro de Taylor Swift e é retirada por seguranças

De acordo com o site Daily Mail, Liziane se posicionou em frente ao veículo segurando uma camisa do Brasil e dizendo que queria entregar o item à cantora

Publicado em 28 de março de 2026 às 11:34

Liziane Gutierrez tentou bloquear o carro da artista na saída de uma casa noturna em West Hollywood, na Califórnia Crédito: Reprodução @Liziane_Gutierrez

A equipe de segurança de Taylor Swift teve que intervir na madrugada desta sexta-feira, 27, após a influenciadora brasileira e ex-participante do reality show A Fazenda 13 Liziane Gutierrez bloquear o carro da artista na saída de uma casa noturna em West Hollywood, na Califórnia, Estados Unidos.

De acordo com o site Daily Mail, Liziane se posicionou em frente ao veículo segurando uma camisa do Brasil e dizendo que queria entregar o item à cantora. Após alguns minutos, ela foi retirada do local pela equipe de segurança.

Horas depois, Gutierrez afirmou em seu perfil no Instagram que a situação fazia parte de uma proposta ligada a um programa de televisão brasileiro. Segundo ela, o objetivo era entregar uma camisa da seleção brasileira para Taylor Swift.

"É hoje meu povo no @tvfamaoficial a partir das 21:40 fiquem ligados nessa missão de entregar a camisa para @taylorswift", escreveu.

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