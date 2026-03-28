Celebração

Dulce María, do RBD, celebra nascimento da segunda filha

Dulce compartilhou um texto sensível sobre a chegada da bebê. Segundo ela, a filha veio em um momento especial, trazendo esperança e renovação para a família.

Publicado em 28 de março de 2026 às 11:20

Dulce María anunciou o nascimento de sua segunda filha Crédito: Reprodução/Instagram/@dulcemaria

Dulce María anunciou o nascimento de sua segunda filha, Fernanda, em uma publicação nas redes sociais, celebrando o momento ao lado do marido e da primogênita.

Conhecida por sua trajetória em novelas e por integrar o fenômeno pop RBD, Dulce compartilhou um texto sensível sobre a chegada da bebê. Segundo ela, a filha veio em um momento especial, trazendo esperança e renovação para a família.

"Bem-vinda, Fernanda. Você veio para iluminar nossas vidas e trazer paz em meio à turbulência do mundo e da própria vida", escreveu. A cantora também destacou que a jornada até esse momento foi intensa e cheia de expectativas. "Só nós sabemos o caminho para ter você em nossos braços e o quanto desejamos isso", completou.

Casada com Paco Álvarez, Dulce já é mãe de María Paula, de cinco anos. Com a chegada da nova filha, ela celebrou a nova dinâmica familiar. "Agora nossa pequena se torna irmã mais velha. Nossa família está completa", afirmou.

A publicação foi acompanhada de um vídeo simbólico: as mãos dos pais e da filha mais velha aparecem, até que a mão da recém-nascida surge, marcando o início de uma nova fase para o casal.

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