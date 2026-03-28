Relação

Fernanda Lima diz que se excita ao ver Rodrigo Hilbert fazendo tarefas domésticas

A apresentadora fez uma revelação bem-humorada sobre o marido, Rodrigo Hilbert,45, frequentemente apontado por fãs como "marido dos sonhos" por habilidades que vão da cozinha à marcenaria

Publicado em 28 de março de 2026 às 08:32

Fernanda Lima disse que o que mais aumenta sua atração é vê-lo envolvido nas tarefas domésticas. Crédito: Reprodução @Fernandalima

A apresentadora Fernanda Lima, 48, fez uma revelação bem-humorada sobre o marido, Rodrigo Hilbert,45, frequentemente apontado por fãs como "marido dos sonhos" por habilidades que vão da cozinha à marcenaria. Segundo ela, o que mais aumenta sua atração é vê-lo envolvido nas tarefas domésticas.

"Nada me dá mais tesão do que ver meu marido com um pano de prato no ombro", disse Fernanda no videocast Terapira. Casada há mais de duas décadas com o ator e empresário, ela afirma que a percepção é compartilhada por parte do público. "Quando ele faz isso, as mulheres gostam e os homens também ficam com tesão nele. É assim que deveria ser. O homem que está vendo também sabe que deveria estar com um pano de prato no ombro", afirmou.

A apresentadora disse ainda que costuma ser abordada por fãs que questionam o comportamento do marido. "O que eu mais ouço é: 'ele cozinha mesmo para você?'. E sim, ele cozinha. No fim de semana, eu não preciso me preocupar", declarou.

Fernanda atribuiu o hábito de cozinhar e até construir móveis à criação de Hilbert e destacou o papel da mãe dele, Suzete Hilbert, na divisão de tarefas domésticas. "Ela conseguiu criar homens muito funcionais. Quando eu vejo ele limpando uma privada, claro que dá tesão. Eles existem. São poucos? Sim, mas existem", disse toda orgulhosa.

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão juntos desde 2001 e são pais dos gêmeos João e Francisco, 17, e de Maria Manuela, 6. Eles tiveram uma breve separação em 2005, mas retomaram o relacionamento, oficializado em uma cerimônia religiosa em 2021.

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