"Não quero confusão"

Marcos Oliveira se desculpa após falas polêmicas sobre o Retiro dos Artistas

Segundo o ator, no dia da entrevista em que reclamou sobre gritaria e falta de sexo no local, ele não estava bem de saúde

Publicado em 27 de março de 2026 às 13:52

Após proferir falas polêmicas sobre os residentes do Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, o ator Marcos Oliveira, o Beiçola de "A Grande Família" (Globo), pediu desculpas. Segundo ele, no dia da entrevista, ele não estava bem de saúde.

"Eu estava num momento de muita angústia, passando mal. Então eu quero que as pessoas considerem isso, porque eles pincelaram [momentos] dessa entrevista e fizeram esse pandemônio para sobreviverem", começou.

Marcos Oliveira interpretou Beiçola, em "A Grande Família" Crédito: Reprodução/Instagram/@beicola_fa_clube

Segundo o ator, a intenção não foi ofender ninguém. Em suas declarações, Oliveira reclamou da gritaria no momento das refeições e também sobre a falta de possibilidade de ter relações sexuais dentro do complexo.

"Vim pedir desculpa. Cada um tem o seu processo. O meu processo, eu estou ainda de colostomia, que dói, preciso trabalhar, preciso operar. Enfim, eu não quero confusão com ninguém."

No final de seu pedido de perdão, Oliveira lembrou que cada pessoa no Retiro tem uma história de vida e merece ser respeitada.

"Obrigado, espero que vocês me perdoem por tudo, mais uma vez. E vamos em frente, que eu tenho que trabalhar."

Confira o depoimento:

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