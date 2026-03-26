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Melody ostenta mansão e carros após faturar R$ 50 milhões

Aos 19 anos, cantora vive fase de sucesso na carreira e na vida pessoal, com ganhos milionários e estilo de vida luxuoso

Publicado em 26 de março de 2026 às 11:09

A cantora Melody, 19, vive uma fase de sucesso na carreira e na vida pessoal, com ganhos milionários e um estilo de vida luxuoso.

Impulsionada pelo hit "Jetski", parceria com MC Meno K e Pedro Sampaio, a artista viu sua carreira ganhar novo patamar. "A chave virou completamente com o sucesso de "Jetski", que foi um divisor de águas real na minha trajetória. O momento exato em que vi o tamanho do negócio foi quando percebi que o mercado, que antes olhava para mim apenas como uma promessa, começou a me enxergar como uma marca consolidada. A partir daí, começaram a chegar várias propostas e estou muito feliz com isso", disse ela ao jornal O Globo.

Melody ostenta mansão e carros após faturar R$ 50 milhões Crédito: Reprodução/Instagram

Morando em um condomínio de alto padrão em Arujá, na Grande São Paulo, Melody vive em uma mansão alugada por cerca de R$ 30 mil por mês. O imóvel, avaliado em aproximadamente R$ 7 milhões, reflete o padrão elevado que a cantora mantém fora dos palcos.

Nas redes sociais, ela frequentemente exibe viagens em jatinho personalizado e momentos ao lado de veículos de luxo.

Entre os carros da família estão modelos como uma limousine branca avaliada em cerca de R$ 1,4 milhão, uma Lamborghini Gallardo de R$ 1,5 milhão, um Porsche 718 Boxster de R$ 750 mil, além de outros automóveis de alto valor. A coleção inclui ainda uma moto esportiva avaliada em quase R$ 200 mil.

Segundo a própria artista, apenas em 2025 seu faturamento chegou à marca de R$ 50 milhões. O valor reforça o momento de destaque que ela vive na carreira e na vida financeira.

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