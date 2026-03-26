Televisão

Eliana recebe Otaviano Costa, Flávia Alessandra e a filha deles no palco de seu programa

Edição mostra viagem da apresentadora até o interior do Ceará; saiba detalhes

Publicado em 26 de março de 2026 às 10:11

Giuilia Costa, Otaviano Costa e Flávia Alessandra no Em Família Crédito: Ju Kapri/Divulgação

A apresentadora Eliana receberá no palco de seu programa, no ar no próximo domingo (29), na Globo, o casal Otaviano Costa e Flávia Alessandra além da filha deles, Giulia Costa, para uma brincadeira no Em Família.

No estúdio, eles vão acompanhar e julgar competições musicais. A dupla Maiara e Maraisa, que interpreta sucessos como "Vai Lá", "Quem Sente Saudades Sou Eu", "Medo Bobo" e "Esqueça-me Se For Capaz", também fará parte da atração dominical.

A edição ainda mostrará uma viagem de Eliana até o interior do Ceará, mais precisamente na cidade de Tianguá, para conhecer de perto a casa e a família do cantor de piseiro Nattan.

A visita, aliás, também dará origem ao spinoff "Em Família com Eliana: Pode Entrar", que será exibido no GNT na terça-feira (31), às 22h45. Na produção, ela vai percorrer os ambientes da casa do cantor enquanto conversa com o artista e sua família, e o conteúdo inclui ainda momentos musicais.

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