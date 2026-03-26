Polêmica

Segurança envolvido na polêmica de Chappell Roan com Jorginho se manifesta

Em uma publicação nas redes sociais, o profissional nega que estava a serviço de Chappell Roan e rechaça que tenho feito Ada Law "chorar"

Publicado em 26 de março de 2026 às 10:00

Jorginho, do Flamengo, critica Chappell Roan após confusão com criança Crédito: Reprodução/Instagram/Jordan Strauss/Invision/AP

Pascal Duvier, segurança citado na polêmica envolvendo a cantora Chappell Roan e a enteada do jogador Jorginho, do Flamengo, publicou um pronunciamento nas redes sociais sobre o caso.

Duvier classificou as acusações como falsas e difamatórias, mas disse que assume a responsabilidade pelo que ocorreu com a criança. Ele afirmou que tomou decisões com base em informações repassadas pelo hotel e em um cenário de risco elevado no local.

O segurança também declarou que não integrava a equipe de Chappell Roan. Ele disse que atuava para "outro indivíduo" hospedado no mesmo hotel em São Paulo: "Minhas ações não foram em nome de Chappell Roan, sua segurança pessoal, sua equipe ou qualquer outro indivíduo".

Em sua manifestação, Duvier disse que agiu em prol da segurança geral e descreveu como "calma" a interação com Catherine Harding, mãe da criança. Ele acrescentou que considera "lamentável" o desfecho do encontro.

Tomei uma decisão baseada em informações que obtivemos do hotel, eventos que presenciei nos dias anteriores e o risco de segurança geral elevado do nosso local. Minha única interação com a mãe foi calma e com boas intenções, e o desfecho do encontro é lamentável. Pascoal Duvier

O QUE CHAPPELL ROAN DISSE

No último fim de semana, a cantora já havia se manifestado e negado envolvimento com o episódio. Ela afirmou que não solicitou qualquer tipo de intervenção por parte de seguranças e disse que sequer percebeu a presença da mãe e da criança no local.

A artista também comentou sobre a relação com fãs e disse ter ficado triste com a situação. Ela afirmou que não odeia fãs nem crianças e disse sentir muito pela mãe e pela criança caso tenham se sentido desconfortáveis.

A manifestação ocorreu após Jorginho relatar que sua enteada foi abordada de forma ríspida por um segurança. O jogador disse que a menina estava com a mãe no mesmo hotel e reconheceu a cantora ao passar perto da mesa onde ela estava, sem pedir fotos ou interação.

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