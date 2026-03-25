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Casa de praia de Hannah Montana em Malibu pode ser 'alugada' no Airbnb

Até quatro pessoas podem se hospedar na casa ao mesmo tempo

Publicado em 25 de março de 2026 às 14:37

Casa da Hannah Montana, em Malibu Crédito: Reprodução Aibnb

Quase duas décadas após conquistar uma geração inteira, Hannah Montana volta a mobilizar fãs, desta vez, de uma forma inédita. A icônica casa de praia da personagem em Malibu foi recriada e, pela primeira vez, estará disponível para hospedagem no Airbnb.

A iniciativa faz parte das comemorações pelos 20 anos da série, lançada em 2006, que transformou Miley Cyrus em um fenômeno global. A proposta é transportar os visitantes para dentro do universo da produção, misturando ficção, memória afetiva e experiência real.

A novidade coincide com o especial de 20 anos de Hannah Montana, lançado na última terça, 23, e disponível no Disney+. Ao longo da produção, Miley revisita memórias marcantes da época em que viveu a personagem, revelando detalhes inéditos dos bastidores, desafios da fama precoce e o impacto global da série. O especial também explora itens raros de sua coleção pessoal ligados à Hannah Montana, além de trazer participações especiais e momentos de reencontro que reforçam a conexão com os fãs.

Uma experiência pensada para fãs

Localizada em Malibu, a casa recriada mantém o espírito da residência fictícia dos Stewart, com vista privilegiada para o oceano e acesso direto à praia. O espaço foi projetado para refletir tanto a vida "comum" da protagonista quanto seu alter ego pop, em uma experiência que traduz literalmente o conceito de "best of both worlds".

Durante a estadia, os hóspedes poderão circular por ambientes que remetem a momentos marcantes da série, com decoração inspirada nos anos 2000 e elementos que ativam a memória dos fãs.

O closet icônico ganha vida e vira protagonistaO grande destaque da experiência é, sem dúvida, o lendário closet de Hannah Montana, recriado como um espaço interativo de transformação.

Ali, os visitantes encontram figurinos com lantejoulas, acessórios chamativos e referências visuais aos looks mais emblemáticos da personagem. A proposta é simples e irresistível, permitir que qualquer fã viva, ainda que por uma noite, a fantasia de se tornar uma estrela pop.

Além disso, a casa oferece karaokê com músicas da série, sessões para assistir episódios no Disney+ e ambientes pensados para reforçar essa dualidade entre anonimato e fama.

Como funciona a hospedagem

A experiência será bastante exclusiva. Ao todo, apenas dez estadias de uma noite serão disponibilizadas, entre os dias 6 e 16 de abril, com capacidade para até quatro pessoas por reserva.

Os interessados poderão solicitar a hospedagem gratuitamente a partir do dia 26 de março (às 10h, no horário de Brasília), diretamente na plataforma do Airbnb. Os hóspedes selecionados, no entanto, precisarão arcar com os custos de transporte até Malibu.

Uma celebração que vai além da casa

A ação faz parte de um movimento maior da Disney para celebrar o legado da série. Entre as iniciativas, está o especial de 20 anos de Hannah Montana, disponível no Disney+ (em conjunto com o Hulu, fora do Brasil).

O projeto reúne entrevista inédita com Miley Cyrus, imagens de arquivo e recriações de cenários clássicos, incluindo a própria casa de praia e o famoso closet.

Em depoimento, a artista destacou a importância da personagem em sua trajetória: "Hannah Montana sempre será parte de quem eu sou. O que começou como um programa de TV se tornou uma experiência compartilhada que moldou minha vida e a de tantos fãs."

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