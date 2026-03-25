BBB 26

Equipe de Juliano Floss se pronuncia após acusações de Vivi Wanderley; veja

Brother sobreviveu ao paredão no BBB 26 e foi alvo de polêmicas com a ex

Publicado em 25 de março de 2026 às 12:57

Equipe de Juliano se pronunciou Crédito: Instagram @julianofloss

A equipe de Juliano Floss se pronunciou nesta terça-feira 24, após a influenciadora Vivi Wanderley tornar públicas acusações de abuso psicológico durante o relacionamento com o participante do BBB 26. Em nota oficial, a equipe destacou que o jovem está em confinamento e, por isso, não tem acesso às declarações nem possibilidade de resposta imediata.

Segundo o comunicado, Juliano tem demonstrado, ao longo de mais de 70 dias de exposição no reality, uma postura respeitosa, especialmente em suas relações com mulheres. A equipe também reforçou a necessidade de responsabilidade ao tratar questões pessoais, principalmente quando expostas de forma unilateral.

No posicionamento divulgado nas redes sociais, a equipe afirma confiar que a conduta do participante "fala por si" e que os fatos serão devidamente esclarecidos no momento oportuno.

Além disso, o comunicado indica que o caso deverá seguir para apuração adequada fora do ambiente digital, evitando julgamentos precipitados enquanto Juliano permanece isolado no programa.

Relatos de Vivi incluem controle emocional e crises de ansiedade

Em uma série de vídeos publicados nas redes sociais, Vivi Wanderley detalhou o que descreveu como um relacionamento marcado por controle e desgaste emocional. A influenciadora afirmou que permaneceu em silêncio por cerca de dois anos por não ter forças para expor a situação.

Entre os episódios relatados, Vivi menciona crises de ansiedade frequentes, além de comportamentos que, segundo ela, limitavam sua autonomia profissional e pessoal. A influenciadora disse que situações cotidianas, como gravações de trabalho com outros homens, poderiam gerar conflitos.

Ela também apontou práticas como o chamado "castigo do silêncio", além de críticas constantes e disputas relacionadas à sua aparência, incluindo, segundo seu relato, restrições ao uso de salto alto por questões de ego.

Menção a Marina Sena amplia repercussão

Outro ponto que chamou atenção nas declarações foi a citação da cantora Marina Sena, atual namorada de Juliano. Vivi afirmou que a artista teria sido alvo de comentários negativos durante o relacionamento e negou rumores de que não teria proximidade com ela, dizendo que frequentavam os mesmos ambientes.

A influenciadora também relatou impactos mais profundos em sua saúde mental, incluindo um período de internação e diagnóstico de estresse pós-traumático após o término.

Crise se intensifica enquanto participante segue no reality

A polêmica ganhou força poucas horas antes de mais um Paredão do programa, colocando o nome de Juliano Floss no centro das discussões fora da casa.

Sem acesso ao que acontece externamente, o participante segue no confinamento enquanto sua equipe tenta conter os danos à sua imagem. Já Vivi Wanderley afirma que decidiu falar agora após se sentir pressionada diante de versões que considera distorcidas sobre o fim do relacionamento.

O caso continua repercutindo nas redes sociais e deve ganhar novos desdobramentos assim que Juliano deixar o programa e puder apresentar sua versão dos fatos.

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