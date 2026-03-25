Equipe de Juliano Floss se pronuncia após acusações de Vivi Wanderley; veja

Publicado em 25 de março de 2026 às 12:57
A equipe de Juliano Floss se pronunciou nesta terça-feira 24, após a influenciadora Vivi Wanderley tornar públicas acusações de abuso psicológico durante o relacionamento com o participante do BBB 26. Em nota oficial, a equipe destacou que o jovem está em confinamento e, por isso, não tem acesso às declarações nem possibilidade de resposta imediata.
Segundo o comunicado, Juliano tem demonstrado, ao longo de mais de 70 dias de exposição no reality, uma postura respeitosa, especialmente em suas relações com mulheres. A equipe também reforçou a necessidade de responsabilidade ao tratar questões pessoais, principalmente quando expostas de forma unilateral.
No posicionamento divulgado nas redes sociais, a equipe afirma confiar que a conduta do participante "fala por si" e que os fatos serão devidamente esclarecidos no momento oportuno.
Além disso, o comunicado indica que o caso deverá seguir para apuração adequada fora do ambiente digital, evitando julgamentos precipitados enquanto Juliano permanece isolado no programa.
Em uma série de vídeos publicados nas redes sociais, Vivi Wanderley detalhou o que descreveu como um relacionamento marcado por controle e desgaste emocional. A influenciadora afirmou que permaneceu em silêncio por cerca de dois anos por não ter forças para expor a situação.
Entre os episódios relatados, Vivi menciona crises de ansiedade frequentes, além de comportamentos que, segundo ela, limitavam sua autonomia profissional e pessoal. A influenciadora disse que situações cotidianas, como gravações de trabalho com outros homens, poderiam gerar conflitos.
Ela também apontou práticas como o chamado "castigo do silêncio", além de críticas constantes e disputas relacionadas à sua aparência, incluindo, segundo seu relato, restrições ao uso de salto alto por questões de ego.
Outro ponto que chamou atenção nas declarações foi a citação da cantora Marina Sena, atual namorada de Juliano. Vivi afirmou que a artista teria sido alvo de comentários negativos durante o relacionamento e negou rumores de que não teria proximidade com ela, dizendo que frequentavam os mesmos ambientes.
A influenciadora também relatou impactos mais profundos em sua saúde mental, incluindo um período de internação e diagnóstico de estresse pós-traumático após o término.
A polêmica ganhou força poucas horas antes de mais um Paredão do programa, colocando o nome de Juliano Floss no centro das discussões fora da casa.
Sem acesso ao que acontece externamente, o participante segue no confinamento enquanto sua equipe tenta conter os danos à sua imagem. Já Vivi Wanderley afirma que decidiu falar agora após se sentir pressionada diante de versões que considera distorcidas sobre o fim do relacionamento.
O caso continua repercutindo nas redes sociais e deve ganhar novos desdobramentos assim que Juliano deixar o programa e puder apresentar sua versão dos fatos.
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