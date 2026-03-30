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"O hate machuca", diz capixaba que viralizou com música 'Tubarão Te Amo'

Paulo Victor Mapa, que viralizou dançando “Tubarão Te Amo” em 2022, volta aos holofotes após vídeo repercutir com críticas e ataques nas redes sociais

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de março de 2026 às 17:50

Paulo Victor, que viralizou dançando “Tubarão Te Amo” em 2022, volta aos holofotes após vídeo repercutir com críticas e ataques nas redes sociais

O que já foi motivo de boas risadas, voltou a circular nas redes sociais, mas, desta vez, de uma forma não tão divertida. O capixaba Paulo Victor Mapa, conhecido por viralizar em 2022 ao dançar a música “Tubarão Te Amo” dentro do escritório onde trabalhava, voltou aos holofotes após o vídeo ganhar nova repercussão no último fim de semana, agora acompanhado por críticas e ataques.

Na época, a gravação conquistou milhões de visualizações e transformou a vida do jovem. Em poucos dias, ele saiu de cerca de 1.400 seguidores para mais de 1 milhão, dando início a uma nova fase profissional como criador de conteúdo. “Foi tudo muito encantador: o reconhecimento, as mensagens, o carinho das pessoas”, relembra .

Capixaba que ficou famoso com vídeo na internet volta a viralizar após sofrer hate
Capixaba que ficou famoso com vídeo na internet volta a viralizar após sofrer hate Crédito: Reprodução X

A recente repercussão, no entanto, seguiu outro caminho. Segundo Paulo Victor, o vídeo foi repostado inicialmente sem conotação negativa, mas rapidamente passou a ser replicado com comentários ofensivos, desinformação e ataques pessoais. “Foi a primeira vez que vi um volume tão grande de negatividade”, afirma .

Diante da situação, ele decidiu se posicionar nas redes sociais, algo que diz não ser comum em sua trajetória. O influenciador afirma que se sentiu desrespeitado e aproveitou o momento para levantar uma reflexão sobre comportamento online. “Uma coisa é criticar atitudes. Outra é atacar alguém gratuitamente, sem conhecer nada da pessoa”, pontua .

Capixaba que ficou famoso com vídeo na internet volta a viralizar após sofrer hate
Capixaba que ficou famoso com vídeo na internet volta a viralizar após sofrer hate Crédito: Reprodução X

Mesmo com o impacto, Paulo Victor diz que busca lidar com o cenário de forma equilibrada. Ele conta que aprendeu, ao longo dos anos, a filtrar críticas e preservar a saúde mental. “O hate gratuito não agrega em nada. Eu prefiro não alimentar”, afirma .

O episódio reacende discussões sobre os limites da exposição digital e os efeitos do discurso de ódio nas redes. Para ele, é preciso tratar o tema com mais seriedade. “O hate machuca, deixa marcas e pode gerar consequências profundas. Não deveria ser normalizado”, alerta.

Por onde anda o capixaba de “Tubarão Te Amo”?

Quatro anos após o vídeo que mudou sua vida, Paulo Victor segue atuando como influenciador digital e desenvolvendo novos projetos no universo da comunicação. Apesar da visibilidade, ele optou por manter suas raízes e continua morando no mesmo lugar onde sempre viveu.

Hoje, ele afirma estar focado em crescimento profissional e pessoal, com planos de expandir sua atuação na internet. “Quero continuar evoluindo e levando comigo as pessoas que sempre estiveram ao meu lado”, diz.

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