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Polêmica

"Tubarão Te Amo": MC Carol diz que não recebeu R$ 1 real por sua voz na música

DJ LK rebateu dizendo que nunca havia sido notificado pela funkeira: "Final do ano, todo mundo quer dinheiro"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 13:35

MC Carol reclama que sua voz foi usada na música do DJ LK da Escócia sem sua permissão
MC Carol reclama que sua voz foi usada na música do DJ LK da Escócia sem sua permissão Crédito: Reprodução/Instagram
Hit nas redes sociais, a música "Tubarão, te amo", do DJ LK da Escócia, é motivo da mais nova polêmica na música. MC Carol acusa o DJ de usar o sampler da sua voz na música sem autorização.
"Usar minha voz sem autorização nas músicas tá virando um hábito! A última foi essa “TUBARÃO TE AMO” que tá bombando nas redes e eu não to recebendo nem 1 real… Minha equipe tá tentando contado no tel da equipe do DJ Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem", denunciou a funkeira no Twitter.
Vários seguidores começaram a discutir o assunto. Alguns diziam que ela só estava ligando para o sampler após a música fazer sucesso. "Só porque a música hitou, né kkkkkk. Incrível", escreveu um internauta.
Porém, muitos rebateram a afirmativa e falavam sobre os direitos de MC Carol. "Tem que explicar como se fosse para o ensino infantil. Imagine que você fez um desenho do Goku e publicou na net. Alguém pega o seu desenho e começar a vender camisas com essa estampa, faz muito sucesso e fatura alto. Sem te pedir, avisar ou dar qualquer parte do lucro. Você ia aceitar?", publicou um seguidor.
"Mas não é sobre opinião gente, é sobre lei ! Minha música 'Eu te amo' está registrada há mais de 8 anos! Se tantas pessoas usam 'Apenas 1 frase' MINHA, é porque é interessante! Paguem ou não usem", respondeu MC Carol.

RESPOSTA DO DJ

DJ LK também usou as redes sociais para se defender. Ele ainda questionou o motivo do contato não ter sido feito antes. No print exibido, o cantor diz que a artista o chamou na mesma hora em que reclamou no Twitter.
"Acordei agora, com muitas mensagens. Como vocês viram, ela disse que está tentando falar comigo faz tempo. Ela me chamou hoje. Mas vocês viram pelo horário da mensagem. E incrível. A música está no top 3 dos EUA, tocando em tudo quanto é lugar. Aí ela veio chamar agora que a música está assim? A música tem quatro meses, nunca me chamou. Final do ano, todo mundo quer dinheiro, o décimo terceiro. Me chamou na mesma hora que postou no Twitter (risos). Reparem o horário", escreveu.
"Eu acho que o mesmo não leu o que publicou. A mensagem foi: 'Há algumas semanas estamos tentando contato no telefone disponibilizado no seu perfil", respondeu Carol, referente a mensagem no direct do DJ.

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