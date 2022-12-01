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Música

Anitta lança EP surpresa em português; vem ouvir "À Procura da Anitta Perfeita"

"À Procura da Anitta Perfeita" conta com colaborações de Maiara & Maraisa, Wesley Safadão, Pocah, Lexa e Costa Gold
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 11:38

Capa do EP
Capa do EP "À Procura da Anitta Perfeita" Crédito: Divulgação
Anitta lançou na noite desta quarta-feira (30) um EP, pegando os fãs de surpresa. “À Procura da Anitta Perfeita” conta com seis faixas, totalmente em português, que misturam ritmos dançantes brasileiros, como forró, brega, funk e sertanejo, além de elementos de trap.
Dentre as participações especiais, estão nomes como Maiara & Maraisa, Lexa, Wesley Safadão, POCAH, Rebecca, Costa Gold e MC Danny. “Esse é um projeto pra cima. Músicas que certamente as pessoas ouviriam na minha casa. Aquele EP para tocar enquanto você acorda, arruma a casa, faz um churrasco ou uma festa. Acho que é por isso que esse EP me empolga tanto. São músicas a cara do nosso país e do verão que vem aí. Eu amo”, comemora a cantora.
O lançamento é inspirado nos passos de Beyoncé, que já lançou trabalhos sem anúncios, como "Lemonade", e de Marcelo D2, cujo disco "À Procura da Batida Perfeita" foi referência para o nome do EP da Poderosa.
Segundo a cantora, o título do projeto vem da pressão externa que a cantora sente para ser perfeita, sem erros. “A Anitta é um personagem, mas um personagem humano. Por isso nunca vou conseguir atender a esse desejo por perfeição”, explica a cantora. “Daí a ideia do título: são músicas em ritmos diferentes entre si, mas todas com letras que são a cara da Anitta, como se fosse eu mesma tentando responder às demandas que vêm de todos lados. Como quem procura uma Anitta ideal nas várias versões dela mesma”, conclui.
O EP “À Procura da Anitta Perfeita” chega para somar ao ótimo ano que a carioca teve. Depois de se tornar a primeira artista brasileira a receber um prêmio no MTV Video Music Awards (Melhor Videoclipe Latino por “Envolver”), ela também foi laureada como Artista Feminina Latina Favorita no American Music Awards e Melhor Artista Latino no MTV Europe Music Awards. Além disso, Anitta é uma das indicadas ao Grammy de Artista Revelação, com cerimônia marcada para fevereiro.

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