Anitta lança EP surpresa em português; vem ouvir "À Procura da Anitta Perfeita"

Capa do EP "À Procura da Anitta Perfeita" Crédito: Divulgação

Anitta lançou na noite desta quarta-feira (30) um EP, pegando os fãs de surpresa. “À Procura da Anitta Perfeita” conta com seis faixas, totalmente em português, que misturam ritmos dançantes brasileiros, como forró, brega, funk e sertanejo, além de elementos de trap.

Dentre as participações especiais, estão nomes como Maiara & Maraisa, Lexa, Wesley Safadão, POCAH, Rebecca, Costa Gold e MC Danny. “Esse é um projeto pra cima. Músicas que certamente as pessoas ouviriam na minha casa. Aquele EP para tocar enquanto você acorda, arruma a casa, faz um churrasco ou uma festa. Acho que é por isso que esse EP me empolga tanto. São músicas a cara do nosso país e do verão que vem aí. Eu amo”, comemora a cantora.

O lançamento é inspirado nos passos de Beyoncé, que já lançou trabalhos sem anúncios, como "Lemonade", e de Marcelo D2, cujo disco "À Procura da Batida Perfeita" foi referência para o nome do EP da Poderosa.

Segundo a cantora, o título do projeto vem da pressão externa que a cantora sente para ser perfeita, sem erros. “A Anitta é um personagem, mas um personagem humano. Por isso nunca vou conseguir atender a esse desejo por perfeição”, explica a cantora. “Daí a ideia do título: são músicas em ritmos diferentes entre si, mas todas com letras que são a cara da Anitta, como se fosse eu mesma tentando responder às demandas que vêm de todos lados. Como quem procura uma Anitta ideal nas várias versões dela mesma”, conclui.