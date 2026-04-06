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Polêmica

Capixaba Stênio Garcia fala sobre crise financeira e admite erros na vida

Ator diz se sentir abandonado pelas filhas e revela depender da atual mulher
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 10:44

Stênio Garcia informa que processo por posse de apartamento no Rio de Janeiro entra em segredo de justiça
Stênio Garcia informa que processo por posse de apartamento no Rio de Janeiro entra em segredo de justiça Crédito: Reprodução/Instagram/@steniogarciaoficial
Veterano da televisão brasileira, o ator Stênio Garcia, 93, falou pela primeira vez sobre a crise financeira que vive e a briga judicial que tem com as suas filhas. Stênio Garcia admitiu, porém, que cometeu erros de planejamento durante a vida.
Stênio comentou sobre o processo judicial que move contra as filhas Cássia e Gaya Piovesan. A ação envolve a posse de um apartamento localizado em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.
O ator afirma que o imóvel teria sido alugado em 2019 pela mãe das filhas, a atriz Clarice Piovesan, sem que ele soubesse. Um documento posterior, assinado também por Cássia e Gaya, manteve o contrato de locação.
Garcia tenta retomar o uso do imóvel desde outubro de 2025, quando decidiu acionar a Justiça após tentativas de acordo sem sucesso. Na ação, ele também pede uma indenização de R$ 200 mil por perdas e danos.
O artista ainda pede gratuidade de Justiça e a concessão de tutela de urgência, alegando idade avançada e dificuldades financeiras.
Segundo conta, após deixar a Globo, Garcia passou a viver apenas da aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que não cobre suas despesas médicas e custos básicos.
Garcia falou que tem vivido com o dinheiro da sua mulher, Mari Saade. "A aposentadoria não é nada praticamente. A minha profissão não rende muito", afirmou no Domingo Espetacular, da Record, neste domingo (5).
"Parece que é bom o fato de ser artista, de estar em primeiro lugar. Quando eu fiz seriados, fiquei em evidência. Eu fiz trabalhos bons com o Antonio Fagundes. Mas um ator nunca é rico, a não ser um dono de companhia. Não me planejei para esse momento", confessa Garcia.

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