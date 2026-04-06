Capixaba Stênio Garcia fala sobre crise financeira e admite erros na vida

Stênio Garcia informa que processo por posse de apartamento no Rio de Janeiro entra em segredo de justiça Crédito: Reprodução/Instagram/@steniogarciaoficial

Veterano da televisão brasileira, o ator Stênio Garcia, 93, falou pela primeira vez sobre a crise financeira que vive e a briga judicial que tem com as suas filhas. Stênio Garcia admitiu, porém, que cometeu erros de planejamento durante a vida.

Stênio comentou sobre o processo judicial que move contra as filhas Cássia e Gaya Piovesan. A ação envolve a posse de um apartamento localizado em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.

O ator afirma que o imóvel teria sido alugado em 2019 pela mãe das filhas, a atriz Clarice Piovesan, sem que ele soubesse. Um documento posterior, assinado também por Cássia e Gaya, manteve o contrato de locação.

Garcia tenta retomar o uso do imóvel desde outubro de 2025, quando decidiu acionar a Justiça após tentativas de acordo sem sucesso. Na ação, ele também pede uma indenização de R$ 200 mil por perdas e danos.

O artista ainda pede gratuidade de Justiça e a concessão de tutela de urgência, alegando idade avançada e dificuldades financeiras.

Segundo conta, após deixar a Globo, Garcia passou a viver apenas da aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que não cobre suas despesas médicas e custos básicos.

Garcia falou que tem vivido com o dinheiro da sua mulher, Mari Saade. "A aposentadoria não é nada praticamente. A minha profissão não rende muito", afirmou no Domingo Espetacular, da Record, neste domingo (5).