No restaurante: dividir o prato pode?

Dividir um prato em um restaurante é, hoje, uma atitude bastante comum.
E sim, totalmente aceitável.
A decisão é do cliente, embora alguns estabelecimentos prefiram não fazer a divisão na cozinha. Nesse caso, tudo bem: o prato pode ser servido normalmente, e os clientes dividem à mesa, com discrição e elegância.
Compartilhar uma refeição pode ser uma escolha prática e até charmosa. Além de evitar desperdícios, abre espaço para pedir uma entrada ou sobremesa, tornando o momento mais leve e equilibrado.
O bom senso, claro, é sempre indispensável. Em restaurantes extremamente sofisticados, dividir o prato principal pode não soar adequado. Nessas situações, quem tem pouco apetite pode simplesmente dispensar a entrada e pedir um prato individual mais leve.
Etiqueta contemporânea é isso: saber adaptar o comportamento ao ambiente, com respeito e harmonia, sem rigidez, mas com atenção aos detalhes que tornam a experiência à mesa mais agradável para todos.
