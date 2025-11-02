  • Luciana Almeida

    É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

No restaurante: dividir o prato pode?

Publicado em 02/11/2025 às 13h00
Restaurante / Prato / Casal

Restaurante / Prato / Casal. Crédito: Shutterstock

Dividir um prato em um restaurante é, hoje, uma atitude bastante comum.

E sim, totalmente aceitável.

A decisão é do cliente, embora alguns estabelecimentos prefiram não fazer a divisão na cozinha. Nesse caso, tudo bem: o prato pode ser servido normalmente, e os clientes dividem à mesa, com discrição e elegância.

Compartilhar uma refeição pode ser uma escolha prática e até charmosa. Além de evitar desperdícios, abre espaço para pedir uma entrada ou sobremesa, tornando o momento mais leve e equilibrado.

O bom senso, claro, é sempre indispensável. Em restaurantes extremamente sofisticados, dividir o prato principal pode não soar adequado. Nessas situações, quem tem pouco apetite pode simplesmente dispensar a entrada e pedir um prato individual mais leve.

Etiqueta contemporânea é isso: saber adaptar o comportamento ao ambiente, com respeito e harmonia, sem rigidez, mas com atenção aos detalhes que tornam a experiência à mesa mais agradável para todos.

Até a próxima!

