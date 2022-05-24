Feira de vinho e gastronomia terá degustação e aulas com chefs

Vinho, cerveja, cachaça, culinária e novidades do mercado gastronômico são temas da segunda edição da Feira Vinho e Gastronomia, que acontecerá nos dias 10 e 11 de junho, no Steffen Centro de Eventos, em Jardim Limoeiro, Serra.
Serão dois dias de programação com degustações (algumas harmonizadas), palestras, preparações de pratos ao vivo (paella e costela gaúcha) e exposição com lançamentos do mercado gastronômico.
Na edição deste ano, as palestras ficarão a cargo do sommelier da Cantina Matiello, Elton Stanger, e do presidente da Associação Brasileira de Sommelier (ABS-RJ), Roberto Rodrigues.
CULINÁRIA AO VIVO
Aulas-show de culinária com os chefs Theo, Robson Della Fonte, Juarez Campos, Alessandro Eller, André Lee e Paulo Gaudio também estão previstas no evento, que reunirá 39 expositores do Espírito Santo.
Nos estandes serão apresentadas novidades ligadas ao segmento do vinho e da gastronomia. Para garantir visibilidade e conforto aos visitantes, o auditório das aulas com chefs terá formato de arquibancada.
Cinco carrinhos circularão pelo espaço do centro de eventos com opções que vão de peixes a massas. “O objetivo é promover ao público a oportunidade de degustar uma diversidade de sabores com comodidade e conforto”, explica o empresário Ildo Steffen, anfitrião da feira.
O menu terá filé mignon ao molho funghi, camarão ao thermidor, bacalhau gratinado, bacalhau à portuguesa, bobó de camarão, tilápia frita com pirão, escondidinho de carne-seca, torta de pão, macarrão aos quatro queijos ou bolonhesa, entre outros quitutes.
O valor do ingresso (R$ 150 por dia) dá direito a todas as experiências gastronômicas do evento.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (10/06)
- 17h - Abertura
- 18h - Aula-show com o chef Theo (Theo Bistrô/Vila Velha)
- 19h - Palestra “Elaboração de vinhos capixabas” com o sommelier Elton Stanger (Cantina Matielo/Santa Teresa)
- 20h - Aula-show com o chef Juarez Campos (Oriundi/Casa do Chef Juarez)
- 21h - Paella ao vivo com o chef Alessandro Eller e preparação de costela gaúcha assada pela equipe do Steffen
SÁBADO (11/06)
- 14h - Abertura
- 17h - Aula-show com o chef Robson Della Fonte
- 18h - Aula-show com o chef André Lee (culinária japonesa)
- 19h - Palestra “Degustação de vinhos sem complicação” com o sommelier e presidente da Associação Brasileira de Sommelier (ABS-RJ) Roberto Rodrigues
- 20h - Aula-show com o chef e sommelier Paulo Gaudio (Vinícola Gaudio)
- 21h - Paella ao vivo com o chef Alessandro Eller e preparação de costela gaúcha assada pela equipe do Steffen
2ª FEIRA VINHO E GASTRONOMIA
Quando: 10 e 11 de junho de 2022 (sexta e sábado)
Horários: sexta (10), das 17h às 22h, e sábado (11), das 14h às 22h
Onde: Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES-010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra
Quanto: R$ 150 o ingresso (por dia), à venda pelo site www.lebillet.com.br
Mais informações: (27) 98132-3232.
Quando: 10 e 11 de junho de 2022 (sexta e sábado)
Horários: sexta (10), das 17h às 22h, e sábado (11), das 14h às 22h
Onde: Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES-010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra
Quanto: R$ 150 o ingresso (por dia), à venda pelo site www.lebillet.com.br
Mais informações: (27) 98132-3232.