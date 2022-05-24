Feira de vinho e gastronomia terá degustação e aulas com chefs

Quando: 10 e 11 de junho de 2022 (sexta e sábado)

Horários: sexta (10), das 17h às 22h, e sábado (11), das 14h às 22h

Onde: Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES-010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra

Quanto: R$ 150 o ingresso (por dia), à venda pelo site www.lebillet.com.br

Mais informações: (27) 98132-3232.