Festival com pratos a R$ 39,90 agita o feriado na Barra do Jucu

A Barra do Jucu, em Vila Velha, é um dos locais mais representativos do Estado quando o assunto é o congo. O ritmo musical, os instrumentos (entre os quais a casaca, grande símbolo cultural capixaba), o vestuário e a dança são elementos dessa tradição, que é motivo de orgulho para a comunidade.
Assim como o congo, a Barra abriga outras artes, das plásticas às musicais, e suas ondas servem de inspiração não só para canções, mas para práticas esportivas como o surfe e o bodyboard. A gastronomia do local também se destaca, e no feriado de Corpus Christi dará o tom do festival Cantos da Barra, que terá pratos especiais a um preço único e promocional em nove restaurantes do bairro.
R$ 39,90
É o valor do prato do festival em 9 restaurantes da Barra
O evento, que acontecerá de 16 a 19 de junho, é promovido pela Associação de Moradores da Barra do Jucu (AMORABARRA), em parceria com a Associação de Bares Restaurantes da Barra do Jucu (ABREBARRA) e a Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta (ABAPA), com o objetivo de resgatar as tradições turísticas, culturais, gastronômicas e esportivas do balneário.
No encerramento, o Domingão de Lazer tomará conta da Praia da Barra do Jucu, com a realização de várias atividades e gincanas esportivas. As apresentações culturais acontecerão na praça, e a programação completa será divulgada em breve pela organização do festival.
CONHEÇA OS PRATOS DO FESTIVAL NOS RESTAURANTES
CHURRASCO INCREMENTADO
La Garza Espaço e Bistrô - La Garza: gorjão de peixe ou sarda ou tirinha de tilápia empanada. Acompanhado de arroz, banana frita, farofa e vinagrete. Quanto: R$ 39,90 (individual). Funcionamento: de quinta a sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 11h às 17h. Rua Vasco Coutinho, 17, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99941 2938. FOTO: Walter Closs
Toca da Barra - Camarão gratinado do Toca: coquetel de camarão com requeijão, molho branco e queijo, gratinado. Acompanhado de arroz e torradas. Quanto: R$ 39,90 (individual). Sexta e sábado, das 11h às 23h. Domingo e feriados, das 11h às 17h. Música ao vivo todos os dias. Rua Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99906-3578. FOTO: Divulgação
Cantina Nona Menininha - Maria: Alcatra, batatas gratinadas com castanha de caju e talharim. Quanto: R$ 39,90 (individual). De segunda a sábado, das 11h às 16h. Domingo, das 11h às 17h. Rua Ana Penha Barcelos, 205, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99915-3593.
Taberna da Madalena - Risoto de camarão com raspas de limão siciliano. Quanto: R$ 39,90 (individual). De terça a domingo, das 10h às 16h. Rua Antônio dos Santos Leão, 82, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99819-6805. FOTO: Divulgação
Restaurante Casa di Mar - Arroz Camarada: arroz suculento envolvido por moqueca de frutos mar. Quanto: R$ 39,90 (individual). Avenida Anderssem Fidalgo Pereira, 120, Barra do Jucu. De quinta a sábado, das 11h às 23h. Domingo, das 10h às 18h. Mais informações: (27) 3208-0666 e 99700-9942.
Aconchego da Barra Butecaria - Aconchego: iscas de contrafilé acompanhadas de arroz, farofa, batata frita e vinagrete. Quanto: R$ 39,90 (individual). De terça a quinta: das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 18h às 2h. Domingo, das 16 às 22h. Rua Antônio dos Santos Leão, 377, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99922-3132.
Espera Maré - Arroz de mariscos. Quanto: R$ 39,90 (individual). De segunda a domingo, das 11h30 às 17h. Rua Ana Barcelos, 116, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99660-5939. FOTO: Divulgação
Casaca Restaurante - Baião de Dois do Casaca: baião de dois, farofa na manteiga, espetão de contrafilé e espetão de lombo suíno. Quanto: R$ 39,90 (individual). De quarta a sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 11 às 17h. Rua Ana Penha Barcelos, 209, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99985-3875.
Barra Point - Barrão: churrasco misto (boi, frango, coração e linguiça), acompanhado de farofa, molho da casa e vinagrete. R$ 39,90 (individual). Rua Joaquim Lira, 75, Barra do Jucu. De segunda a quinta, das 17h às 23h. De quinta a sábado, das 17h às 0h. Mais informações: (27) 99818-9457. FOTO: Divulgação
- FESTIVAL CANTOS DA BARRA
- Quando: de 16 a 19 de junho de 2022, com apresentações culturais na Praça Pedro Valadares, a partir das 18h, e pratos especiais a R$ 39,90 em oito restaurantes da Barra do Jucu
As atividades culturais está por definir o cronograma.
Assessoria de Imprensa – Luana Casagrande (27) 999412938
ABREBARRA (Associação de Bares e Restaurantes da Barra do Jucu) – Aerton Rosa (27) 99688 8848
AMORABARRA (Associação de Moradores da Barra do Jucu) – Oscar (27) 99225 3878
ABAPA (Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta) – Lilico (27) 99928 4684