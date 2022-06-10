Festival com pratos a R$ 39,90 agita o feriado na Barra do Jucu

CHURRASCO INCREMENTADO

La Garza Espaço e Bistrô - La Garza: gorjão de peixe ou sarda ou tirinha de tilápia empanada. Acompanhado de arroz, banana frita, farofa e vinagrete. Quanto: R$ 39,90 (individual). Funcionamento: de quinta a sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 11h às 17h. Rua Vasco Coutinho, 17, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99941 2938. FOTO: Walter Closs

Toca da Barra - Camarão gratinado do Toca: coquetel de camarão com requeijão, molho branco e queijo, gratinado. Acompanhado de arroz e torradas. Quanto: R$ 39,90 (individual). Sexta e sábado, das 11h às 23h. Domingo e feriados, das 11h às 17h. Música ao vivo todos os dias. Rua Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99906-3578. FOTO: Divulgação

Cantina Nona Menininha - Maria: Alcatra, batatas gratinadas com castanha de caju e talharim. Quanto: R$ 39,90 (individual). De segunda a sábado, das 11h às 16h. Domingo, das 11h às 17h. Rua Ana Penha Barcelos, 205, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99915-3593.

Taberna da Madalena - Risoto de camarão com raspas de limão siciliano. Quanto: R$ 39,90 (individual). De terça a domingo, das 10h às 16h. Rua Antônio dos Santos Leão, 82, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99819-6805. FOTO: Divulgação

Restaurante Casa di Mar - Arroz Camarada: arroz suculento envolvido por moqueca de frutos mar. Quanto: R$ 39,90 (individual). Avenida Anderssem Fidalgo Pereira, 120, Barra do Jucu. De quinta a sábado, das 11h às 23h. Domingo, das 10h às 18h. Mais informações: (27) 3208-0666 e 99700-9942.

Aconchego da Barra Butecaria - Aconchego: iscas de contrafilé acompanhadas de arroz, farofa, batata frita e vinagrete. Quanto: R$ 39,90 (individual). De terça a quinta: das 18h à 0h. Sexta e sábado, das 18h às 2h. Domingo, das 16 às 22h. Rua Antônio dos Santos Leão, 377, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99922-3132.

Espera Maré - Arroz de mariscos. Quanto: R$ 39,90 (individual). De segunda a domingo, das 11h30 às 17h. Rua Ana Barcelos, 116, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99660-5939. FOTO: Divulgação

Casaca Restaurante - Baião de Dois do Casaca: baião de dois, farofa na manteiga, espetão de contrafilé e espetão de lombo suíno. Quanto: R$ 39,90 (individual). De quarta a sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 11 às 17h. Rua Ana Penha Barcelos, 209, Barra do Jucu. Mais informações: (27) 99985-3875.