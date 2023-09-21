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Dia do Sorvete é celebrado com promoções e novidades no ES

A data é comemorada no Brasil em 23 de setembro e coincide com a chegada da primavera e das temperaturas mais altas do ano
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 15:58

A sobremesa gelada mais amada no mundo tem no Brasil uma data para chamar de sua: 23 de setembro, o Dia Nacional do Sorvete.
Neste ano, a comemoração cairá no primeiro sábado da primavera, mas já movimenta gelaterias em todo o Estado com lançamentos de novos sabores e promoções. 
Selecionamos algumas ofertas válidas em Vitória, Vila Velha, Guarapari e Santa Teresa, tanto em unidades de redes, como a Bacio di Latte e a Borelli, como em lojas de marcas 100% capixabas, como a Barutti, a Tofoli e a Real Gelato & Cacau. 
Confira na lista abaixo, que traz desde descontos até upgrade nos pedidos, e aproveite para se refrescar! 

Como surgiu o Dia Nacional do Sorvete?

O Dia Nacional do Sorvete, 23 de setembro, é uma homenagem brasileira ao alimento que, como sua história registra, foi criado na China entre os anos de 618 e 697. Nessa época, o imperador chinês King Tang fazia uma mistura de gelo, leite e arroz. A receita que mais se aproxima do que consumimos hoje teve como pioneiro em sua criação o imperador romano Nero. Mas quando passamos a homenagear o sorvete no Brasil? A data comemorativa foi escolhida pela Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete (ABIS) em 2002, por coincidir com o início da primavera no Hemisfério Sul, marcada pelas temperaturas mais altas.

5 DICAS PARA COMEMORAR O DIA DO SORVETE

1

CARAMELO E PÃO DE LÓ

A gelateria Borelli aproveitou a semana do Dia do Sorvete para lançar um novo sabor de gelato, o Malte Borelli, que combina gelato de chocolate maltado, caramelo e pão de ló de chocolate. O copinho custa a partir de R$ 17,50 (P) e o Cascão sai por R$ 25. Vila Velha: Av. Antônio Gil Veloso, 39, Praia da Costa. (27) 99900-9497. Vitória: Shopping Vitória, em frente à C&A. Mais informações: @gelatoborellioficial. FOTO: Borelli/Divulgação

2

MAIS GELATO POR MENOS

Até sábado (23), Dia do Sorvete, a Real Gelato & Cacau realiza uma campanha de upgrade: na compra de um copinho de gelato P, a loja serve um M, e o mesmo ocorre na compra do copinho M, em que o cliente recebe um Cascão Artigianale. Além de turbinar esses pedidos, a gelateria está oferecendo 15% no valor da cestinha artesanal, que vem com quatro sabores de gelato. O copinho da casa custa a partir de R$ 17,50 (P) e a cestinha R$ 36,90. Rua João da Cruz, 151, Loja 1, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-8621. FOTO: Real/Instagram

3

PROMOÇÕES NO APLICATIVO

Até domingo (24), a Bacio di Latte realiza a Semana do Gelato, com promoções no app da marca e no iFood. Nos dias 22 e 24, na compra de três picolés, o cliente leva quatro, e na aquisição de cinco, ganha seis; levando oito, recebe dez e na compra de 11, ganha 14 picolés. Para fechar a semana, no Dia do Sorvete (23), os pedidos estarão com frete grátis no app da Bacio di Latte. A rede tem unidades em Vitória (Shopping Vitória) e Vila Velha (Shoppings Vila Velha e Praia da Costa). Mais informações: @baciodilatte. FOTO: Bacio di Latte/Divulgação 

4

SODA REFRESCANTE

Em Santa Teresa, a Tofoli Gelato vai lançar no sábado (23), Dia do Sorvete, um drinque refrescante. É o Soda Cream, soda italiana (xarope + água com gás) finalizada com uma bola de gelato e wafer crocante da casa (R$ 20/sabor à escolha). Av. Ângelo Preti, 50, Centro, Santa Teresa. (27) 99778-2359. FOTO: Tofoli/Divulgação    

5

CASQUINHA GRÁTIS

No sábado (23), Dia do Sorvete, a Barutti fará uma promoção: na compra de um copinho de gelato, o cliente ganha um adicional de Volcano (minicasquinha com recheio de chocolate com avelã). Valores: copinho a partir de R$ 15 (P) e casquinha a partir de R$ 17 (uma bola). Vila Velha: Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. Guarapari: Av. Beira Mar, 1288, Praia do Morro. Mais informações: @baruttigelato. FOTO: Instagram/Barutti 

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