Yakisoba de frango é sugestão para o fim de semana; veja receita

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:00
Se você não resiste a um yakisoba crocante e suculento, não deixe de conferir abaixo a receita selecionada por HZ para celebrar esse clássico da culinária oriental. Simples e saborosa, a versão com frango fica pronta em pouco mais de 30 minutos.
Para preparar esse prato, o ideal é que você utilize uma frigideira grande ou uma wok, e capriche no mise en place, deixando todos os ingredientes previamente cortados e porcionados antes de começar a cozinhar.
Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 35 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Ajinomoto. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta