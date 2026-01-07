Simples e gostoso

Yakisoba de frango é sugestão para o fim de semana; veja receita

Ao preparar esse prato, que é um clássico da culinária oriental, a dica é utilizar uma panela grande do tipo wok

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:00

A receita de yakisoba com frango e legumes rende seis porções Crédito: Marca Ajinomoto

Se você não resiste a um yakisoba crocante e suculento, não deixe de conferir abaixo a receita selecionada por HZ para celebrar esse clássico da culinária oriental. Simples e saborosa, a versão com frango fica pronta em pouco mais de 30 minutos.

Para preparar esse prato, o ideal é que você utilize uma frigideira grande ou uma wok, e capriche no mise en place, deixando todos os ingredientes previamente cortados e porcionados antes de começar a cozinhar.

Yakisoba tradicional

Rendimento: 6 porções

Tempo médio de preparo: 35 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

500g de macarrão instantâneo tipo espaguete, cozido al dente

2 colheres (chá) de óleo de gergelim torrado

Meia colher (sopa) de óleo

1 peito de frango cortado em cubos pequenos

Meio pimentão vermelho médio cortado em cubos pequenos

1 cenoura média cortada em fatias finas

1 colher (chá) de sal

2 folhas de acelga cortadas em cubos grandes

2 folhas de repolho cortadas em cubos grandes

2 talos de couve-flor dividido em ramos

2 talos de brócolis dividido em ramos

1 pitada de açúcar

1 pitada de glutamato monossódico

5 colheres (sopa) de shoyu

1 colher (sopa) de molho de ostra (opcional)

1 sachê de hondashi (tempero de peixe japonês)

4 xícaras (chá) de água

3 colheres (sopa) de amido de milho

Modo de preparo:

Em uma frigideira grande, coloque um fio de óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte o macarrão, aos poucos, e frite mexendo sempre, por aproximadamente cinco minutos, ou até que comece a dourar. Retire do fogo, acrescente o óleo de gergelim, misture bem e reserve. Em uma panela grande, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte o frango e frite por oito minutos, ou até dourar.

Acrescente o pimentão, a cenoura e o sal, e refogue por dois minutos.

Adicione a acelga, o repolho, a couve-flor, os brócolis, o açúcar, o glutamato monossódico, o shoyu, o molho de ostra, o hondashi e duas colheres (sopa) da água. Cozinhe em fogo médio, com a panela semitampada, por cinco minutos, ou até que a acelga e o repolho murchem.

Junte o amido de milho já dissolvido na água restante e cozinhe por mais quatro minutos, ou até encorpar. Retire do fogo.

Regue o macarrão e sirva em seguida.



Fonte: Ajinomoto. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

