Yakisoba de frango é sugestão para o fim de semana; veja receita

Ao preparar esse prato, que é um clássico da culinária oriental, a dica é utilizar uma panela grande do tipo wok

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:00

Yakisoba
A receita de yakisoba com frango e legumes rende seis porções Crédito: Marca Ajinomoto

Se você não resiste a um yakisoba crocante e suculento, não deixe de conferir abaixo a receita selecionada por HZ para celebrar esse clássico da culinária oriental. Simples e saborosa, a versão com frango fica pronta em pouco mais de 30 minutos. 

Para preparar esse prato, o ideal é que você utilize uma frigideira grande ou uma wok, e capriche no mise en place, deixando todos os ingredientes previamente cortados e porcionados antes de começar a cozinhar.    

Yakisoba tradicional

Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 35 minutos 
Nível: fácil

Ingredientes:

  • 500g de macarrão instantâneo tipo espaguete, cozido al dente
  • 2 colheres (chá) de óleo de gergelim torrado
  • Meia colher (sopa) de óleo
  • 1 peito de frango cortado em cubos pequenos
  • Meio pimentão vermelho médio cortado em cubos pequenos
  • 1 cenoura média cortada em fatias finas
  • 1 colher (chá) de sal
  • 2 folhas de acelga cortadas em cubos grandes
  • 2 folhas de repolho cortadas em cubos grandes
  • 2 talos de couve-flor dividido em ramos
  • 2 talos de brócolis dividido em ramos
  • 1 pitada de açúcar
  • 1 pitada de glutamato monossódico
  • 5 colheres (sopa) de shoyu
  • 1 colher (sopa) de molho de ostra (opcional)
  • 1 sachê de hondashi (tempero de peixe japonês)
  • 4 xícaras (chá) de água
  • 3 colheres (sopa) de amido de milho

Modo de preparo: 

  1. Em uma frigideira grande, coloque um fio de óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte o macarrão, aos poucos, e frite mexendo sempre, por aproximadamente cinco minutos, ou até que comece a dourar. Retire do fogo, acrescente o óleo de gergelim, misture bem e reserve.
  2. Em uma panela grande, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte o frango e frite por oito minutos, ou até dourar.
  3. Acrescente o pimentão, a cenoura e o sal, e refogue por dois minutos.
  4. Adicione a acelga, o repolho, a couve-flor, os brócolis, o açúcar, o glutamato monossódico, o shoyu, o molho de ostra, o hondashi e duas colheres (sopa) da água. Cozinhe em fogo médio, com a panela semitampada, por cinco minutos, ou até que a acelga e o repolho murchem.
  5. Junte o amido de milho já dissolvido na água restante e cozinhe por mais quatro minutos, ou até encorpar. Retire do fogo.
  6. Regue o macarrão e sirva em seguida.

Fonte: Ajinomoto. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

