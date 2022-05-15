Com areia de barragens da Vale, empresa avança sobre mercado do ES

Carregamento de caminhões com minério em mina da Vale, em Minas Gerais Crédito: Janaina Duarte/Vale

A capixaba EcoTech Areia tem como produto o que há pouco tempo era unicamente um gravíssimo problema ambiental e econômico: a areia. O rejeito proveniente do processo de extração do minério de ferro, descartado em pilhas e barragens, é basicamente areia. O que antes era jogado fora, passou a ser tratado como produto, e agora começa ser usado na produção de argamassas, concretos, pavimentação rodoviária e outros.

Os capixabas viraram parceiros da Vale , produtora da chamada areia sustentável, e hoje, com apenas cinco meses de mercado, estimam já responder por 15% do consumo capixaba. O projeto, que já era estudado dentro da mineradora há tempos, foi impulsionado após os rompimentos das barragens da Samarco , em 2015 (a Vale tem 50% da empresa), e de Brumadinho , em 2019.

"Lá nos anos 50, 95% do que era extraído era minério, praticamente não havia rejeito. Hoje, com a maturação das minas, há casos em que mais de 50% do que é retirado é rejeito. Virou um problema enorme. A destinação dessa areia é parte da solução", explica Adauto Caldara, que é sócio da EcoTech e trabalhou por décadas na Vale, inclusive nos estudos de viabilidade da areia sustentável. "Virou um produto da Vale. Passa por vários processos e testes de qualidade".

A expectativa é da EcoTech é, em 2022, comercializar 300 mil toneladas de areia no Estado. Em 2023, 450 mil toneladas, avanço de 50% Hoje, o consumo anual no Espírito Santo é de 2 milhões de toneladas. A Vale gera aproximadamente 55 milhões de tonelada de rejeitos de areia por ano como coproduto do beneficiamento de minério de ferro.