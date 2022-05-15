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Sustentabilidade

Com areia de barragens da Vale, empresa avança sobre mercado do ES

O que antes era rejeito, a areia de mineração virou uma opção de material que já vem sendo usado em larga escala pela construção civil capixaba

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 04:30

Públicado em 

15 mai 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Carregamento de caminhões com minério na Mina de Conceição, em Itabira
Carregamento de caminhões com minério em mina da Vale, em Minas Gerais Crédito: Janaina Duarte/Vale
A capixaba EcoTech Areia tem como produto o que há pouco tempo era unicamente um gravíssimo problema ambiental e econômico: a areia. O rejeito proveniente do processo de extração do minério de ferro, descartado em pilhas e barragens, é basicamente areia. O que antes era jogado fora, passou a ser tratado como produto, e agora começa ser usado na produção de argamassas, concretos, pavimentação rodoviária e outros.
Os capixabas viraram parceiros da Vale, produtora da chamada areia sustentável, e hoje, com apenas cinco meses de mercado, estimam já responder por 15% do consumo capixaba. O projeto, que já era estudado dentro da mineradora há tempos, foi impulsionado após os rompimentos das barragens da Samarco, em 2015 (a Vale tem 50% da empresa), e de Brumadinho, em 2019.
"Lá nos anos 50, 95% do que era extraído era minério, praticamente não havia rejeito. Hoje, com a maturação das minas, há casos em que mais de 50% do que é retirado é rejeito. Virou um problema enorme. A destinação dessa areia é parte da solução", explica Adauto Caldara, que é sócio da EcoTech e trabalhou por décadas na Vale, inclusive nos estudos de viabilidade da areia sustentável. "Virou um produto da Vale. Passa por vários processos e testes de qualidade".

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A expectativa é da EcoTech é, em 2022, comercializar 300 mil toneladas de areia no Estado. Em 2023, 450 mil toneladas, avanço de 50% Hoje, o consumo anual no Espírito Santo é de 2 milhões de toneladas. A Vale gera aproximadamente 55 milhões de tonelada de rejeitos de areia por ano como coproduto do beneficiamento de minério de ferro.
Importante frisar que, hoje, tanto as usinas pelotizadoras da Samarco, em Anchieta, com as da Vale, em Tubarão, não funcionam a plena capacidade por conta das questões ambientais na extração do minério em Minas Gerais. Com essa solução para a areia, parte do problema começa a ser resolvido.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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