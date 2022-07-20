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Aquisição

Canadense Nutrien compra lojas da Casa do Adubo e rede de distribuição

A aquisição fará com que a multinacional comande a cadeia do varejo em diversos Estados, entre eles o Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2022 às 12:33

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 12:33

Casa do Adubo foi comprada pela Nutrien
Casa do Adubo foi comprada pela Nutrien Crédito: Google Street View/Reprodução
A canadense Nutrien anunciou nesta quarta-feira (20) o acordo para adquirir a empresa de varejo brasileira Casa do Adubo. A aquisição inclui 39 lojas, sob a marca Casa do Adubo, e 10 unidades de redistribuição, sob a marca Agrodistribuidor Casal, nos Estados do Acre, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins.
Segundo a empresa, a transação apoia a estratégia de crescimento de multinacional no Brasil. "Espera-se que a aquisição da Casa do Adubo impulsione as vendas da empresa em aproximadamente US$ 400 milhões, aumentando as vendas da Nutrien na América Latina para aproximadamente US$ 2,2 bilhões", disse a empresa em nota ao mercado.

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Após a conclusão da aquisição da Casa do Adubo, a Nutrien espera superar a meta de US$ 100 milhões de EBITDA ajustado no Brasil até 2023. “A aquisição expande nossa presença no Brasil de cinco estados para 13, e nos permitirá apoiar agricultores em uma das principais regiões do mundo que será cada vez mais importante no aumento sustentável da produção, especialmente com os atuais desafios globais de insegurança alimentar”, afirma Ken Seitz, CEO interino da Nutrien.
“Nossa equipe no Brasil entregou com sucesso cinco transações desde 2020. Esperamos que a integração de Casa do Adubo aprimore ainda mais a nossa capacidade de fornecer soluções completas para os clientes em toda a América Latina, ao mesmo tempo em que gera ganhos de qualidade neste mercado em crescimento".
A transação está pendente de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) do Brasil. Após a aprovação e conclusão da aquisição, a Nutrien terá 180 unidades comerciais na América Latina, incluindo lojas, centros de experiência; e ainda cinco plantas industriais e quatro misturadores de fertilizantes.
Adicionalmente, a Nutrien terá mais de 3.500 colaboradores na região, sendo mais de 700 consultores especializados atendendo agricultores na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. “Eu estou muito feliz em poder contar com a competência e a reputação que a Casa do Adubo construiu ao longo destes anos, por apresentar um sólido desempenho financeiro, atrair os melhores talentos e oferecer produtos e serviços de qualidade”, diz André Dias, presidente da Nutrien para a América Latina.
“Com esta aquisição, vamos fortalecer ainda mais nossa presença na região para servirmos aos agricultores com soluções simples e ágeis que ajudam a alimentar o mundo de forma sustentável".
Com informações da assessoria.

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