180 empresas de telemarketing são suspensas e multas podem chegar a R$ 13 milhões

Felipe Nunes

SÃO PAULO, SP - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou nesta segunda-feira (18) a realização de uma operação contra a prática de telemarketing abusivo que, segundo ele, deverá afetar quase 200 empresas do setor.

Segundo publicação feita pelo titular da Justiça e Segurança Pública no Twitter, as multas podem chegar a R$ 13 milhões.

No domingo, Torres havia escrito, na mesma rede social que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor e dos 27 Procons , faria uma grande operação contra o que considerou "uma das maiores perturbações do dia a dia do brasileiro: o telemarketing abusivo".

Ligações de telemarketing ativo devem ter o prefixo 0303 Crédito: Freepik

A medida cautelar consta em um despacho publicado na edição desta segunda do "Diário Oficial da União", que determina a suspensão dos serviços de telemarketing de 31 empresas e entidades ligadas ao sistema financeiro e bancário e às companhias telefônicas.

A publicação considera abusivo o "contato com o cliente para oferta de produtos ou serviços sem o prévio consentimento do consumidor, que somente poderá ser abordado por telefone se expressamente tiver manifestado interesse neste sentido".

Entre as empresas atingidas estão TIM, Vivo, Claro, Sky e Algar Telecom, instituições financeiras como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Santander, Banco C6, Banco Pan, BMG , Safra, Crefisa, BV, Banco Mercantil, Banco Daycoval e Banco Cetelem, além de associações como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Associação Brasileira de Bancos (ABBC) , Associação Nacional dos Profissionais e das Empresas promotoras de Crédito e Correspondentes no País (Aneps) e Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas (Telcom), entre outras.

A medida cautelar prevê multa diária de R$ 1.000 em caso de descumprimento. A publicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública diz que a proibição não afeta outras formas de abordagens, como as de cobrança ou pedidos de doações.

OBRIGATORIEDADE NO USO DO PREFIXO 0303

No dia 8 de junho, a utilização do prefixo 0303 passou a ser obrigatória nas ligações de telemarketing ativo - para vendas de produtos ou serviços - feitas por telefone fixo. Desde março, as operadoras já haviam sido obrigadas a adotar a medida em chamadas de celulares.

A nova norma foi definida em dezembro do ano passado e tem como objetivo padronizar a numeração e servir como ferramenta para auxiliar o consumidor na identificação das chamadas de telemarketing. Com isso, o cliente decide se quer ou não atender.

Também em junho, no dia 21, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) retirou a gratuidade de ligações com menos de três segundos, dando sequência às ofensivas contra o telemarketing abusivo.