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"Perturbações do dia a dia"

180 empresas de telemarketing são suspensas e multas podem chegar a R$ 13 milhões

Operação realizada pela pasta da Justiça com 27 Procons suspendeu serviços de bancos, teles e outras empresas por prática dE "telemarketing abusivo"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jul 2022 às 17:26

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 17:26

  • Felipe Nunes

SÃO PAULO, SP - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou nesta segunda-feira (18) a realização de uma operação contra a prática de telemarketing abusivo que, segundo ele, deverá afetar quase 200 empresas do setor.
Segundo publicação feita pelo titular da Justiça e Segurança Pública no Twitter, as multas podem chegar a R$ 13 milhões.
No domingo, Torres havia escrito, na mesma rede social que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor e dos 27 Procons, faria uma grande operação contra o que considerou "uma das maiores perturbações do dia a dia do brasileiro: o telemarketing abusivo".
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Ligações de telemarketing ativo devem ter o prefixo 0303 Crédito: Freepik
A medida cautelar consta em um despacho publicado na edição desta segunda do "Diário Oficial da União", que determina a suspensão dos serviços de telemarketing de 31 empresas e entidades ligadas ao sistema financeiro e bancário e às companhias telefônicas.
A publicação considera abusivo o "contato com o cliente para oferta de produtos ou serviços sem o prévio consentimento do consumidor, que somente poderá ser abordado por telefone se expressamente tiver manifestado interesse neste sentido".
Entre as empresas atingidas estão TIM, Vivo, Claro, Sky e Algar Telecom, instituições financeiras como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Santander, Banco C6, Banco Pan, BMG , Safra, Crefisa, BV, Banco Mercantil, Banco Daycoval e Banco Cetelem, além de associações como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Associação Brasileira de Bancos (ABBC) , Associação Nacional dos Profissionais e das Empresas promotoras de Crédito e Correspondentes no País (Aneps) e Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas (Telcom), entre outras. 
A medida cautelar prevê multa diária de R$ 1.000 em caso de descumprimento. A publicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública diz que a proibição não afeta outras formas de abordagens, como as de cobrança ou pedidos de doações.

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OBRIGATORIEDADE NO USO DO PREFIXO 0303

No dia 8 de junho, a utilização do prefixo 0303 passou a ser obrigatória nas ligações de telemarketing ativo - para vendas de produtos ou serviços - feitas por telefone fixo. Desde março, as operadoras já haviam sido obrigadas a adotar a medida em chamadas de celulares.
A nova norma foi definida em dezembro do ano passado e tem como objetivo padronizar a numeração e servir como ferramenta para auxiliar o consumidor na identificação das chamadas de telemarketing. Com isso, o cliente decide se quer ou não atender.
Também em junho, no dia 21, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) retirou a gratuidade de ligações com menos de três segundos, dando sequência às ofensivas contra o telemarketing abusivo.
A medida busca barrar o crescimento das chamadas automáticas, conhecidas como robocalls. Essas ligações são feitas automaticamente por computadores (robôs) que disparam milhares de ligações por dia por um mesmo número (em geral não fornecido pelas operadoras).

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