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Em São Paulo

Procon quer que Google explique como protege celulares em caso de roubo

A entidade quer saber se a empresa oferece bloqueio de sistema operacional para os aparelhos que tiveram a identidade do celular vinculada a algum crime

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 17:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mai 2022 às 17:59
O Procon-SP notificou o Google nesta quarta-feira (25) para que a empresa preste esclarecimento sobre as medidas de segurança do sistema Android em caso de roubo e furto de celulares.
A entidade quer saber se a empresa oferece bloqueio de sistema operacional para os aparelhos que tiveram o Imei (espécie de identidade do celular) vinculado a algum crime, e se possui tecnologia para impedir o funcionamento do sistema.
tecnologia; celular; computador
O Procon quer saber se o Google tem tecnologia para impedir o funcionamento do celular Crédito: Pixabay
Segundo o diretor-executivo do Procon, Guilherme Farid, foi realizada uma reunião com representantes do Google. A empresa, porém, não compareceu ao segundo encontro. "Deste modo, encaminhamos a notificação para obter mais explicações", afirma ele.
Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, a ação de quadrilhas que roubam celulares e conseguem invadir contas bancárias digitais deixou usuários em alerta e com receio de usar seus dispositivos nas ruas de São Paulo.
Farid diz que esses episódios levaram as pessoas a recorrerem ao Procon. O órgão de defesa do consumidor também quer que a empresa esclareça se, quando o Android é instalado no aparelho, o sistema operacional identifica e registra o Imei e se gera vinculação em algum banco de dados do Google.
Procurado, o Google afirmou que não irá se manifestar sobre o assunto. A empresa tem até o dia 27 de maio para responder aos questionamentos do Procon.

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