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Dentro da mala

Traficante é preso com 30 kg de maconha na Rodoviária de Vitória

Um homem de 23 anos foi preso após ter sido flagrado com o entorpecente escondido em uma mala. O caso aconteceu na manhã desta quinta (26), na Capital

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2022 às 12:56
Polícia apreende 30 kg de maconha na Rodoviária de Vitória
Polícia apreende 30 kg de maconha na Rodoviária de Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Um homem de 23 anos foi preso na por agentes da Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo (FTSP) na manhã desta quinta-feira (26) ao desembarcar na Rodoviária de Vitória transportando 30 quilos de maconha dentro de uma mala.
O trabalho envolveu policiais federaisrodoviários federais e guardas civis municipais de Vitória, Vila Velha e Serra. A Força Tarefa trabalhou em conjunto com policiais de São Paulo, que identificaram a possibilidade do tráfico acontecer.
De acordo com a Polícia Federal, o homem confessou aos agentes federais que foi até São Paulo buscar a droga a pedido de um traficante capixaba, mas disse não saber seu nome. Ele foi levado para Superintendência da PF, em São Torquato, em Vila Velha.
O homem foi autuado em flagrante e conduzido para o sistema penitenciário. O nome dele não foi divulgado. De acordo com a polícia, ele vai responder por tráfico interestadual de drogas e poderá ser condenado a uma pena de até 15 anos. A polícia investiga a participação de outros criminosos.

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