Traficante é preso com 30 kg de maconha na Rodoviária de Vitória

De acordo com a Polícia Federal, o homem confessou aos agentes federais que foi até São Paulo buscar a droga a pedido de um traficante capixaba, mas disse não saber seu nome. Ele foi levado para Superintendência da PF, em São Torquato, em Vila Velha.

O homem foi autuado em flagrante e conduzido para o sistema penitenciário. O nome dele não foi divulgado. De acordo com a polícia, ele vai responder por tráfico interestadual de drogas e poderá ser condenado a uma pena de até 15 anos. A polícia investiga a participação de outros criminosos.