Traficante é preso com 30 kg de maconha na Rodoviária de Vitória

Um homem de 23 anos foi preso na por agentes da Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo (FTSP) na manhã desta quinta-feira (26) ao desembarcar na Rodoviária de Vitória transportando 30 quilos de maconha dentro de uma mala.
O trabalho envolveu policiais federais, rodoviários federais e guardas civis municipais de Vitória, Vila Velha e Serra. A Força Tarefa trabalhou em conjunto com policiais de São Paulo, que identificaram a possibilidade do tráfico acontecer.
De acordo com a Polícia Federal, o homem confessou aos agentes federais que foi até São Paulo buscar a droga a pedido de um traficante capixaba, mas disse não saber seu nome. Ele foi levado para Superintendência da PF, em São Torquato, em Vila Velha.
O homem foi autuado em flagrante e conduzido para o sistema penitenciário. O nome dele não foi divulgado. De acordo com a polícia, ele vai responder por tráfico interestadual de drogas e poderá ser condenado a uma pena de até 15 anos. A polícia investiga a participação de outros criminosos.