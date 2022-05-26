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Cena de filme

Vídeo: perseguição policial tem confronto e suspeito baleado na Serra

Caso aconteceu por volta das 16h30 na Praia da Baleia. Segundo policiais militares, a moto havia sido roubada e suspeito atirou contra os militares, que revidaram

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 21:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2022 às 21:57
Um suspeito, que não teve a identidade divulgada, terminou a tarde desta quarta-feira (25) baleado e foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, após fugir da polícia em uma moto roubada. O caso aconteceu por volta das 16h30 na Praia da Baleia, na Serra. Segundo relatos de policiais militares ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o homem atirou contra os militares, que revidaram.
A perseguição ao suspeito pareceu cena de filme. Imagens gravadas por pessoas que viram a movimentação mostram viaturas passando em alta velocidade e até helicóptero sobrevoando o bairro.
O vídeo mostra que suspeito passou em uma avenida na contramão. Depois, ainda entrou com a moto em uma área de vegetação. Durante a troca de tiros, ele foi baleado. O homem foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Em nota, a Polícia Militar detalhou que o homem tentou atropelar os militares mais de uma vez e desobedeceu ordem de parada. A moto, segundo informações recebidas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), teria sido roubada no bairro Manoel Plaza, na Serra. Ao fim da perseguição, o indivíduo chegou a pular um muro, mas foi alcançado e detido. Ele estava baleado.
A polícia informou ainda que nada de ilícito foi encontrado, mas o homem confirmou ter deixado a moto e a arma no mato. Com auxílio de um helicóptero, a moto foi localizada e guinchada. A arma não foi encontrada.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 23 anos, foi conduzido ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função e encaminhado para o sistema prisional. A identidade dele não foi divulgada,

Nota da PM na íntegra

Durante um cerco tático na rodovia ES 010, em Manguinhos, Serra, policiais militares receberam a informação, via Ciodes, de que uma motocicleta tinha sido roubada no bairro Manoel Plaza e seguido para Feu Rosa. Segundo a informação, uma viatura estava acompanhando o veículo. As equipes que estavam em Manguinhos realizaram um ponto de bloqueio próximo ao Posto de Policiamento de Trânsito, na entrada do bairro, enquanto outros militares realizaram um cerco próximo a entrada de Feu Rosa. O veículo foi visto indo em direção do bairro Portal de Jacaraípe. Os policiais tentaram abordar a moto, porém o condutor entrou na contramão e em seguida voltou a seguir para Feu Rosa, na direção de um condomínio. As viaturas do setor realizaram um cerco na frente do condomínio, fechando uma das vias de trânsito. Um militar deu ordem de parada ao suspeito, que jogou a motocicleta na direção do policial. O PM conseguiu se esquivar e não foi atropelado. O motociclista seguiu em direção a outras viaturas que estavam posicionadas no cerco e tentou, novamente, atropelar outros militares que efetuaram um tiro na direção do condutor. O suspeito seguiu na contramão e transitou ao lado de uma viatura da PM. Com o intuito de furar o bloqueio, o indivíduo arremessou novamente a motocicleta para cima de um policial que atirou. O condutor realizou manobras na contramão, quase atropelando diversos militares. Um policial realizava um ponto de bloqueio na rotatória do bairro Feu Rosa e para fugir da abordagem, o suspeito jogou, novamente, a moto na direção deste militar, que para se resguardar efetuou disparos. O indivíduo entrou em uma área de mata com a motocicleta e devido ao fato foi solicitado apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para auxiliar nas buscas. Policiais acompanharam o indivíduo na área de mata e ao notar a aproximação das equipes, o suspeito retirou uma arma de cintura e atirou contra os militares, que se abrigaram e em seguida revidaram a injusta agressão. Após certo momento, o indivíduo parou de atirar e correu sentido a Curva da Baleia por um matagal. Um policial entrou na área de mata e acompanhou o suspeito, enquanto outros militares foram em direção à Curva da Baleia para realizar um cerco. No matagal, o suspeito avistou o militar se aproximando e começou a atirar. A injusta agressão foi revidada. O indivíduo se abaixou e correu sentido a um muro, que divide a mata da Curva da Baleia. Ele pulou o muro indo em direção a uma casa, porém foi alcançado e detido. Ele estava baleado, sendo socorrido pela PM para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém o abordado afirmou que havia deixado a moto e uma arma no mato. Com o auxílio do Harpia o veículo foi localizado, que foi guinchado. A arma não foi encontrada.

Atualização

26/05/2022 - 3:18
Após publicação desta matéria, as polícias Militar e Civil responderam à demanda de A Gazeta. O texto foi atualizado.

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