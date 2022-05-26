Vídeo: perseguição policial tem confronto e suspeito baleado na Serra

Durante um cerco tático na rodovia ES 010, em Manguinhos, Serra, policiais militares receberam a informação, via Ciodes, de que uma motocicleta tinha sido roubada no bairro Manoel Plaza e seguido para Feu Rosa. Segundo a informação, uma viatura estava acompanhando o veículo. As equipes que estavam em Manguinhos realizaram um ponto de bloqueio próximo ao Posto de Policiamento de Trânsito, na entrada do bairro, enquanto outros militares realizaram um cerco próximo a entrada de Feu Rosa. O veículo foi visto indo em direção do bairro Portal de Jacaraípe. Os policiais tentaram abordar a moto, porém o condutor entrou na contramão e em seguida voltou a seguir para Feu Rosa, na direção de um condomínio. As viaturas do setor realizaram um cerco na frente do condomínio, fechando uma das vias de trânsito. Um militar deu ordem de parada ao suspeito, que jogou a motocicleta na direção do policial. O PM conseguiu se esquivar e não foi atropelado. O motociclista seguiu em direção a outras viaturas que estavam posicionadas no cerco e tentou, novamente, atropelar outros militares que efetuaram um tiro na direção do condutor. O suspeito seguiu na contramão e transitou ao lado de uma viatura da PM. Com o intuito de furar o bloqueio, o indivíduo arremessou novamente a motocicleta para cima de um policial que atirou. O condutor realizou manobras na contramão, quase atropelando diversos militares. Um policial realizava um ponto de bloqueio na rotatória do bairro Feu Rosa e para fugir da abordagem, o suspeito jogou, novamente, a moto na direção deste militar, que para se resguardar efetuou disparos. O indivíduo entrou em uma área de mata com a motocicleta e devido ao fato foi solicitado apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para auxiliar nas buscas. Policiais acompanharam o indivíduo na área de mata e ao notar a aproximação das equipes, o suspeito retirou uma arma de cintura e atirou contra os militares, que se abrigaram e em seguida revidaram a injusta agressão. Após certo momento, o indivíduo parou de atirar e correu sentido a Curva da Baleia por um matagal. Um policial entrou na área de mata e acompanhou o suspeito, enquanto outros militares foram em direção à Curva da Baleia para realizar um cerco. No matagal, o suspeito avistou o militar se aproximando e começou a atirar. A injusta agressão foi revidada. O indivíduo se abaixou e correu sentido a um muro, que divide a mata da Curva da Baleia. Ele pulou o muro indo em direção a uma casa, porém foi alcançado e detido. Ele estava baleado, sendo socorrido pela PM para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém o abordado afirmou que havia deixado a moto e uma arma no mato. Com o auxílio do Harpia o veículo foi localizado, que foi guinchado. A arma não foi encontrada.