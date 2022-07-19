Petrobras reduz em R$ 0,20 preço da gasolina para distribuidoras

A Petrobras divulgou no início da tarde desta terça-feira (19) que vai reduzir, a partir desta quarta (20), o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras. O valor passará de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro, uma redução de R$ 0,20.
Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,96, em média, para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba, segundo informou a empresa.
De acordo com a estatal, essa redução acompanha a evolução dos preços internacionais de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina.
Com informações da Agência Petrobras.