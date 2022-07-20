Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Diretor da Caixa é encontrado morto na sede do banco em Brasília
Morte misteriosa

Diretor da Caixa é encontrado morto na sede do banco em Brasília

Sérgio Ricardo Faustino Batista era da Diretoria de Controles Internos e Integridade, órgão responsável por fiscalizar casos de assédios contra funcionários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2022 às 08:37

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 08:37

Edifício sede da Caixa em Brasília
Edifício sede da Caixa em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Foi encontrado morto na sede da Caixa em Brasília o diretor de Controles Internos e Integridade do banco, Sérgio Ricardo Faustino Batista. As informações são da jornalista Andréa Sadi. Segundo ela, a instituição confirmou a morte.
Batista era funcionário de carreira. Entrou na instituição em 1989. Na gestão de Pedro Guimarães, demitido da presidência depois de escândalos sexuais, Batista atuou como assessor estratégico do ex-presidente.
A diretoria comandada por Batista era responsável por investigar irregularidades internas do banco, como casos de assédios sexual e moral.
Ele tinha 54 anos e foi encontrado morto na noite desta terça-feira, 19, na área externa do edifício-sede do banco, em Brasília, segundo informações da assessoria de imprensa do banco. Investigações preliminares tratam o caso, que está sendo apurado pela Polícia Civil do Distrito Federal, como suicídio.
Com informações da Agência Estado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Caixa promete fortalecer corregedoria após casos de assédio

Caixa pagou obras em mansão de Pedro Guimarães

Assédio sexual na Caixa: mulheres rompem o incômodo pacto de silêncio

Crise na Caixa: o tsunami Pedro Guimarães e as marolas no ES

Casos de assédio sexual na Caixa vão apressar regras em bancos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal pedro guimarães
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petrobras investirá R$ 30 bilhões para interligar poços e elevar produção no ES
Imagem de destaque
Fim do mistério: MUG anuncia enredo para o Carnaval 2027
Imagem de destaque
Senado reconhece estágio como experiência profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados