Diretor da Caixa é encontrado morto na sede do banco em Brasília

Batista era funcionário de carreira. Entrou na instituição em 1989. Na gestão de Pedro Guimarães, demitido da presidência depois de escândalos sexuais, Batista atuou como assessor estratégico do ex-presidente.

A diretoria comandada por Batista era responsável por investigar irregularidades internas do banco, como casos de assédios sexual e moral.

Ele tinha 54 anos e foi encontrado morto na noite desta terça-feira, 19, na área externa do edifício-sede do banco, em Brasília, segundo informações da assessoria de imprensa do banco. Investigações preliminares tratam o caso, que está sendo apurado pela Polícia Civil do Distrito Federal, como suicídio.