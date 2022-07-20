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Prejuízo

Filho de Maurício de Sousa recebe caixa com areia no lugar de placa de vídeo de R$ 13 mil

Mauricio Tekada e Sousa viralizou nas redes sociais ao relatar o caso, que continua sem solução
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jul 2022 às 07:27

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 07:27

Dentro da caixa da placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3090 TI, os coloridos LEDs da peça cobiçada pelos gamers tinham sido trocados por potes cheios de areia.
O caso aconteceu com Maurício Takeda e Sousa, 34, filho do desenhista Maurício de Sousa. Pelo TikTok, ele disse ter recebido três potes no lugar do produto que custa cerca de R$ 13 mil no Brasil. A encomenda foi vendida e entregue pelo site da Amazon. O relato, publicado na terça-feira passada (12), viralizou e atingiu mais de 4 milhões de visualizações na rede social.
Caixa com areia recebida por Mauricio Takashi e Sousa no lugar de placa de vídeo.
Caixa com areia recebida por Mauricio Takashi e Sousa no lugar de placa de vídeo. Crédito: Reprodução/Tik Tok
O pedido foi feito em 2 de julho e chegou no dia seguinte. Takeda disse que entrou em contato com a empresa imediatamente, exigindo o reenvio da placa.
Ele se baseou no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que se o fornecedor se recusar a cumprir a oferta, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado, aceitar outro produto ou serviço equivalente, ou desistir da compra, com a devolução total do valor pago, acrescidos de eventuais perdas ou prejuízos. "Mas eles não puderam fazer muita coisa, além de repassar o meu problema para um outro departamento, de 'objetos de alto valor', que, curiosamente, não atende os clientes por telefone", disse.
"Me mandaram um email praticamente incompreensível me pedindo uma declaração. Preenchi e me deram três dias para resolver. Só que depois dos três dias, disseram que, na verdade, eram sete dias úteis. Agora, já se foram os sete dias úteis e me pediram mais 48 horas. Continuo sem minha placa de vídeo e com três potes de areia supervalorizados", afirmou, no vídeo.
@maurisousa_ Comprei uma placa de vídeo e recebi potes de areia da @amazon ♬ som original - MauriSousa_
No TikTok seguinte, publicado neste domingo (17), Takeda voltou a dizer que o caso ainda não tinha sido solucionado. O influencer disse que, após as 48 horas solicitadas, o atendimento da empresa pediu mais cinco dias para resolver o caso.
Em nota, a empresa disse estar em contato com Maurício para solucionar o caso. "A Amazon possui uma política de devolução e reembolso que protege os clientes que desejam retornar produtos adquiridos em Amazon.com.br."

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