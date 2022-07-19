Covid-19: ES registra 12 mortes e 4.037 novos casos em 24 horas

Nesta terça-feira (19), o Espírito Santo chegou a 14.619 mortes e 1.186.555 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 12 óbitos e 4.037 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 135.337
- Vila Velha: 132.710
- Vitória: 130.578
- Cariacica: 91.479
- Linhares: 56.720
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.997
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.141
- Jardim da Penha (Vitória): 13.517
- Itapuã (Vila Velha): 9.589
- Praia do Canto (Vitória): 9.540
Até esta terça-feira (19), mais de 4,05 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.120.399, com 5.910 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,23% no Estado.