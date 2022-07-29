Carmem Dolores e Guilherme Souto celebram Bodas de Ouro em Vitória

Carmem Dolores e Guilherme Souto reuniram a família e amigos próximos para celebrar Bodas de Ouro. A celebração especial aconteceu na histórica igreja São Gonçalo, na Cidade Alta, Centro de Vitória, feita pelo Padre Hadeleon Santana. Na hora da renovação dos votos, mais emoção, já que os netos da família e a mãe de Carmem, Milka Ferri, de 97 anos, entraram com as alianças feitas por Adriana Delmaestro. E o encontro das bodas também teve celebração dupla, já que a família aproveitou para batizar a caçula Elisa, de Rodrigo Souto e Fernanda Rabello. O cerimonial ficou por conta de Angela Borges. Após a missa, a família se reuniu no reduto de design da família, a loja Stampa, para um almoço intimista com menu preparado pelo chef Luciano Victal. A decoração foi assinada por Bruna Medeiros. E uma seleção especial de doces da Chocolateria Brasil, Najla Carone e Regina Meynard, com bolos da Myli Confeitaria, deram vida à mesa principal. No final, os convidados receberam uma lembrança especial das bodas feitas pela ceramista Luciene Hibner. Confira as fotos de Débora Benaim e Cloves Louzada.

O advogado Luiz Cláudio Allemand e os empresários Rogério Salume e Ana Lúcia, Cecília Monteiro, Giovanni Pianna e Paulo Henrique Correa fazem parte do grupo de capixabas que confirmou presença no jantar anual que o Instituto Ponte vai realizar em São Paulo, no dia 15 de agosto, em parceria com a ong paulista da área de educação, Cactus. Também estarão presentes no evento personalidades locais como Roberto Sallouti, CEO BTG e Chairman Inteli, e de Belisa Maggi, presidente da Fundação André e Lúcia Maggi e do Instituto Signativo. O jantar na capital paulista está alinhado a um novo momento na história do IP. De acordo com a fundadora e diretora, Bartira Almeida, o IP está em uma nova etapa de crescimento e atuação. “Hoje, 29% dos nossos universitários estudam em faculdades fora do Espírito Santo. Estão em São Paulo (Unicamp, Insper, Inteli, USP), Minas Gerais (UFMG) e Bahia (UFSB). Estamos preparando talentos para o Brasil e temos como um dos desafios, agora, transpor a barreira dos limites geográficos na captação de recursos”, afirmou.