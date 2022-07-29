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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Carmem Dolores e Guilherme Souto celebram Bodas de Ouro em Vitória

Publicado em
29 jul 2022 às 02:19
Carmem e Guilherme com os filhos Eduardo, Marcela e Rodrigo
Carmem e Guilherme e os filhos Eduardo, Marcela e Rodrigo: celebrando as Bodas de Ouro Crédito: Débora Benaim e Cloves Louzada

Bodas de Ouro

Carmem Dolores e Guilherme Souto reuniram a família e amigos próximos para celebrar Bodas de Ouro. A celebração especial aconteceu na histórica igreja São Gonçalo, na Cidade Alta, Centro de Vitória, feita pelo Padre Hadeleon Santana. Na hora da renovação dos votos, mais emoção, já que os netos da família e a mãe de Carmem, Milka Ferri, de 97 anos, entraram com as alianças feitas por Adriana Delmaestro. E o encontro das bodas também teve celebração dupla, já que a família aproveitou para batizar a caçula Elisa, de Rodrigo Souto e Fernanda Rabello. O cerimonial ficou por conta de Angela Borges. Após a missa, a família se reuniu no reduto de design da família, a loja Stampa, para um almoço intimista com menu preparado pelo chef Luciano Victal. A decoração foi assinada por Bruna Medeiros.  E uma seleção especial de doces da Chocolateria Brasil, Najla Carone e Regina Meynard, com bolos da Myli Confeitaria, deram vida à mesa principal. No final, os convidados receberam uma lembrança especial das bodas feitas pela ceramista Luciene Hibner. Confira as fotos de Débora Benaim e Cloves Louzada.

INSTITUTO PONTE PROMOVE EVENTO EM SP

O advogado Luiz Cláudio Allemand e os empresários Rogério Salume e Ana Lúcia, Cecília Monteiro, Giovanni Pianna e Paulo Henrique Correa fazem parte do grupo de capixabas que confirmou presença no jantar anual que o Instituto Ponte vai realizar em São Paulo, no dia 15 de agosto, em parceria com a ong paulista da área de educação, Cactus. Também estarão presentes no evento personalidades locais como Roberto Sallouti, CEO BTG e Chairman Inteli, e de Belisa Maggi, presidente da Fundação André e Lúcia Maggi e do Instituto Signativo. O jantar na capital paulista está alinhado a um novo momento na história do IP. De acordo com a fundadora e diretora, Bartira Almeida, o IP está em uma nova etapa de crescimento e atuação. “Hoje, 29% dos nossos universitários estudam em faculdades fora do Espírito Santo. Estão em São Paulo (Unicamp, Insper, Inteli, USP), Minas Gerais (UFMG) e Bahia (UFSB). Estamos preparando talentos para o Brasil e temos como um dos desafios, agora, transpor a barreira dos limites geográficos na captação de recursos”, afirmou.

LANÇAMENTO

Compliance e saúde

O professor doutor Alexandre Di Miceli, especialista em governança corporativa, gestão e ética empresarial, realizou nos dias 25 e 26 de julho um treinamento sobre compliance para cooperados e colaboradores da Unimed Sul Capixaba. O diretor-presidente da cooperativa, Fernando Lemgruber, reforça a importância dessa capacitação para todos. "Compliance trata de ética, transparência e integridade, palavras-chave que fazem parte da missão de nossa cooperativa e estão presentes em tudo o que fazemos, buscando sempre o melhor cuidado com o cliente e garantindo a qualidade Unimed".

Loja Vazia

Vanessa Endringer e Dayane Fasolo estão entre as madrinhas do projeto A Loja Vazia empenhadas em sensibilizar e mobilizar pessoas para a doação de peças de roupas, sapatos e acessórios em prol da Associação Albergue Martim Lutero. A instituição, localizada em Tabuazeiro, em Vitória, será beneficiada com as doações realizadas no espaço do projeto de 30 de julho a 3 de agosto. Iniciativa do Shopping Vitória. A Loja Vazia está funcionando no segundo piso do centro comercial. Criada há 30 anos, a Associação Albergue Martim Lutero acolhe pessoas que estão em tratamento contra o câncer na Grande Vitória e precisam de um lugar para ficar hospedados.

Parabéns pra você!

A cantora e compositora Graciella D'Ferraz vai para o sul do Estado especialmente para se apresentar na festa de aniversário de Kátia Coelho Traváglia, sob batuta da cerimonialista Luciana Albuquerque, neste sábado (30), em Cachoeiro do Itapemirim. A artista promete um repertório repleto de hits nacionais e internacionais e aquela mise en scène que ela faz como ninguém!

E-music

Contagem regressiva para os amantes da música eletrônica. Neste sábado (30), a noite de Vitória vai ferver com a edição da festa ‘Itals – Only In White’ com um time de peso da cena eletrônica musical comandando 10 horas de evento no Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória. Bruno Be, Liu e Malifoo são algumas das atrações mais aguardadas.

Ozonioterapia

Nos dias 10 a 11 de outubro acontece o Curso Prático de Ozonioterapia, ministrado pelo odontólogo e ozonioterapeuta Rafael Ferreira, no Instituto Riva, em Vitória. A programação contará com aulas teóricas e práticas.

Festa Julina

Será neste sábado (30), a partir das 18h, a Festa Julina da Comunidade de Santa Helena, em Vitória, com comidas típicas, sorteio de brindes e brincadeiras. 

POSSE

Moacir Lellis, Bruno Del Caro e Eduardo Costa Gomes
Moacir Lellis, Bruno Del Caro e Eduardo Costa Gomes: na posse da nova diretoria do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo ( Sinepe/ES) Crédito: Jefferson Rocio

MARISA MONTE VEM AÍ!

Marisa Monte se prepara para o reencontro com o público capixaba, nos dias 25 e 26 de agosto, no Espaço Patrick Ribeiro. “Comecei minha vida na música com 19 anos e nunca fiquei tanto tempo sem cantar ao vivo e sem encontrar o meu público”, disse ela sobre a alegria de viajar com a turnê “Portas”.

FÉRIAS

Ane Zorzanelli com filha Elis e noivo Marinho Severgnini nesta semana em viagem a Beto Carrero World, Santa Catarina.
Ane Zorzanelli com filha Elis e noivo Marinho Severgnini nesta semana em viagem a Beto Carrero World, Santa Catarina. Crédito: Divulgação

INAUGURAÇÃO

Karina Mazzini, Renata Gouvea e Rúbia Galvão
Karina Mazzini, Renata Gouvea e Rúbia Galvão: na abertura do Spa Capilar Rúblia Galvão, em Jardim da Penha Crédito: Divulgação

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