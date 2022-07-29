Carmem Dolores e Guilherme Souto celebram Bodas de Ouro em Vitória

O advogado Luiz Cláudio Allemand e os empresários Rogério Salume e Ana Lúcia, Cecília Monteiro, Giovanni Pianna e Paulo Henrique Correa fazem parte do grupo de capixabas que confirmou presença no jantar anual que o Instituto Ponte vai realizar em São Paulo, no dia 15 de agosto, em parceria com a ong paulista da área de educação, Cactus. Também estarão presentes no evento personalidades locais como Roberto Sallouti, CEO BTG e Chairman Inteli, e de Belisa Maggi, presidente da Fundação André e Lúcia Maggi e do Instituto Signativo. O jantar na capital paulista está alinhado a um novo momento na história do IP. De acordo com a fundadora e diretora, Bartira Almeida, o IP está em uma nova etapa de crescimento e atuação. “Hoje, 29% dos nossos universitários estudam em faculdades fora do Espírito Santo. Estão em São Paulo (Unicamp, Insper, Inteli, USP), Minas Gerais (UFMG) e Bahia (UFSB). Estamos preparando talentos para o Brasil e temos como um dos desafios, agora, transpor a barreira dos limites geográficos na captação de recursos”, afirmou.
Marisa Monte se prepara para o reencontro com o público capixaba, nos dias 25 e 26 de agosto, no Espaço Patrick Ribeiro. “Comecei minha vida na música com 19 anos e nunca fiquei tanto tempo sem cantar ao vivo e sem encontrar o meu público”, disse ela sobre a alegria de viajar com a turnê “Portas”.