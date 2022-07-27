Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Talita Espíndula comemora 35 anos com festa em Vitória

Publicado em
27 jul 2022 às 02:16
Aniversário de 35 anos de Talita Espíndula
 Talita Espíndula celebra 35 anos com festa no Le Buffet Studio Crédito: Camilla Baptistin

Viva, Talita! 

Querida de RR, Talita Espíndula celebrou 35 anos,  no Le Buffet Studio, em Jardim da Penha, Vitória. A psicóloga reuniu grandes amigos, ao lado seu Eduardo Borges e da mãe Stella Miranda.  A DJ Larissa Tantan ferveu a pista. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Camilla Baptistin.

ZAITT EM VILA VELHA

Com um investimento de cerca de R$ 350 mil, Roberto Prado, diretor da Imarket, empresa capixaba que atua no segmento de mercados autônomos também em condomínios e empresas com a marca Market4u desde o início do ano passado, inaugura nesta sexta-feira (29), a terceira unidade da Zaitt do Estado. A marca de lojas de rua autônomas da América Latina chega a Vila Velha a partir das 17h com 40 metros quadrados e 350 itens distribuídos em 11 seções. 

CASAMENTO

Talita Sarcinelli e Paulo Vitor Saiter
Talita Sarcinelli e Paulo Vitor Saiter: sim-sim na Catedral Metropolitana de Vitória e festa no Privilège Vitória Crédito: Arruda e Poubel

PETS EM ALTA

Pesquisa realizada pelo Datafolha mostra que 60% dos lares brasileiros já são habitados por um animal de estimação. Atento à esta demanda, o mercado imobiliário tem investido em projetos com foco nos pets. A tendência já faz parte de um dos itens da área de comum do Alameda 25, lançamento que Camila Menezes, da Empar Incorporadora, lidera na Mata da Praia. O projeto, que é sucesso de vendas pela localização e conceito diferenciado, terá um espaço pet totalmente estruturado para proporcionar o lazer dos bichinhos.

TAÇA COMODORO

A XP Investimentos se uniu ao Iate Clube do Espírito Santo e realiza no próximo final de semana a Taça Comodoro XP, reunindo atletas que praticam vela nas categorias Oceano e Monotipo. A competição acontece todos os anos no aniversário do clube mais charmoso do Estado e neste ano tem um caráter especial: é um dos eventos que marca a despedida de Carlos Moschen da comodoria, após quatro anos de gestão. Cecília Perini, líder regional da XP Espírito Santo, destaca a importância do clube e do esporte. “Nós estamos sempre presentes em ações que valorizam o Estado, em especial no esporte. E o Iate é um parceiro especial, com tradição e relevância em seus 76 anos de história”, assinala.

Encontro em São Paulo

O CEO da Mindworks, Niase Borjaille, e o diretor comercial de Minas Gerais, Adriano Lemos, vão a São Paulo na próxima semana para o AWS Summit. Será um encontro da Amazon Web Services (AWS), plataforma de nuvem mais adotada e abrangente do mundo, que oferece mais de 200 serviços completos de datacenters. Entre eles, estão servidores virtuais, armazenamento e bancos de dados, machine learning e inteligência artificial, data lakes, análises e Internet das Coisas.

Segurança da informação

O especialista em segurança da Informação, Gilberto Sudré, juntamente com a gestora em LGPD e consultora jurídica, Fernanda Modolo, realizam debate nesta quinta-feira (28), às 9h40, na Findes, com o tema: “Como proteger minha empresa e as informações que ela trata? Home Office, People Analytics, treinamento online e turnover". A mediação será da DPO da ABRH-ES, Fernanda Anchieta. O debate é parte do seminário Desafio de Cuidar de Gente – Inclusão e Modelos de Trabalho. O evento é realizado pelo SindiplastES, Findes, Sindifer e Ases, em parceria com a Escola de Associativismo, ABRH-ES, IEL, Sebrae e vários sindicatos patronais.

Vernissage

Sandra Matias e Lara Brotas convidam para a abertura da exposição “A POESIA ES _ NO VERSO”, de Antonio Bokel, nesta quinta-feira (28), na Matias Brotas. A mostra tem curadoria do crítico e curador Victor Gorgulho.

Harmonização facial

A pós-graduada em Harmonização Orofacial pelo European Face Insitute, Judith Ottoni e o pós-graduando em Harmonização Orofacial Gustavo Bassani realizam curso presencial “Lifting Facial Full Face” nos próximos dias 18, 19 e 20 de agosto, em seu consultório, na Enseada do Suá, para profissionais da área. “A técnica tem vários benefícios para quem tem flacidez leve e moderada, e não querem passar por procedimentos mais invasivos como a cirurgia plástica”, explica Judith.

INAUGURAÇÃO

Caminhos do design

A palestrante Luísa Bomeny estará na terça-feira (02), a partir das 18 horas, na Innovare, na Praia do Canto, com o tema “Os novos caminhos do design”. Referência em design e posicionamento de marca, além de embaixadora do Instituto Marangoni, Domus Academy e NABA no Brasil, durante a palestra ela vai falar sobre as tendências do design contemporâneo, após o salão do Móvel de Milão e FuoriSalone. O evento é promovido pela ABD Vitória.

Congresso no Rio

Nossa cirurgiã plástica Luciane Siqueira, especialista em implante capilar, ministra aula sobre “métodos de implantação das unidades foliculares no transplante capilar”, no 8º Congresso Brasileiro de Restauração Capilar, que acontece até sábado, 30, no Rio de Janeiro.

Open house

Lara Martinelle e equipe recebem nesta quinta-feira (28) convidados e clientes para o coquetel de inauguração da LM Planejamento Financeiro, na Praia da Costa.  O projeto é de Solana Marianelli e Italla Monti e a  produção é de Kaiky Plaster.

Loja própria

Os empresários à frente da marca Amabilis Luiz Guidoni e Robson Santos, inauguram sua primeira loja própria da marca de moda feminina, em Vitória, na Praia do Canto, no próximo dia 10 de agosto. Na ocasião eles apresentam a coleção cápsula Epifania.

Casamento celebridades Famosos Festa de Aniversário
