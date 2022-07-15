Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a Vitória Expovinhos no ES; fotos

Publicado em
15 jul 2022 às 02:30
Willian Neto, Junior Carone, Vanderlei Martins, Sergio e Sergio Carone
Willian Neto, Junior Carone, Vanderlei Martins, Sergio e Serginho Carone: brindando o sucesso da Vitória Expovinhos  Crédito: Mônica Zorzanelli
Os apreciadores da bebida de Baco brindaram o retorno da Vitória Expovinhos, nesta quarta-feira (13) e quinta-feira (14), no Álvares Cabral. O grande destaque do evento foi a feira no formato wine tasting (com degustação de vinhos), que contou com 47 expositores, entre os quais vinícolas, importadores e supermercados. Ao todo, foram apresentados ao público 1.200 rótulos, de 16 países. O evento ainda premiou os melhores vinhos edição no Top Five e palestras com enólogos renomados. Confira quem prestigiou a festa na galeria de Mônica Zorzanelli.
Elvécio Faé e Idalberto Moro
Elvécio Faé e o presidente da Fecomércio-ES Idalberto Moro: no primeiro dia da Vitória Expovinhos Crédito: Mônica Zorzanelli

12º Vitória Expovinhos

NOVO MALL EM VITÓRIA COM ARTE CAPIXABA

Já imaginou ter suas obras de arte expostas gratuitamente em uma galeria no coração da Enseada do Suá? O Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário acaba e abrir inscrições para a ocupação dos espaços reservados para arte no empreendimento The Gallery Art Residence, que será entregue para moradia e ocupação da ala comercial no mês de agosto. O complexo conta com uma proposta inovadora ao unir arte, habitação e conveniência em um único endereço. Os galeristas terão como público os moradores das duas torres residenciais compostas por 108 apartamentos de alto padrão, além do alto fluxo esperado para a parte comercial do condomínio, a Gallery Mall e Offices, que dispõe de 25 lojas com vocação para abrigar inúmeros serviços e comércios nas áreas de moda, turismo, gastronomia, entre outros. O espaço Gallery Mall e Offices já conta com interversões artísticas fixas de Carlos Villar, Sandro Novaes, Coletivo Muda e Giuliano Martinuzzo.

CASAMENTO 

Thaina Figueredo, Otávio Marques, Juliana Lopes, Felipe Lobo, Amanda Lougon e Giovane Lougon
Os noivos Juliana Lopes e Felipe Lobo ladeados pelos padrinhos Thainá Figueiredo, Otávio Marques, Amanda e Giovane Lougon. A celebração aconteceu na Catedral de Vitória, com festa no Le Buffet e cerimonial de Stella Miranda. Crédito: Brunella Rios e Léo Simões

ANIVERSÁRIO

Otto Netto Andrade (pai) Otto Andrade (filho) Olavo Andrade Rayana Andrade Maryana Andrade
Adriana e Ottinho Andrade celebraram o aniversário das gêmeas Rayana e Maryana, ao lado de Otto e Olavo Crédito: Cloves Louzada

Tom na Prainha

Tom Timoneiro  está de volta! Vai abrir novo restaurante na Prainha, em agosto, mas continuará atendendo em eventos particulares. 

Inovação

“Evolução: o amanhã já começou”. Este é o tema do 34º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). O evento gratuito acontece entre os dias 10 e 11 de agosto, em formato híbrido (online e presencial). Regina Maris, presidente da Seccional da Abrasel no Espírito Santo, destaca a importância do evento.

Arte

Cacá Miled apresenta a exposição "Fabulous Insects", de 15 de julho a 15 de agosto, no Tribunal de Justiça do ES.

Noite de rock

Na semana em que se comemora o Dia do Rock and Roll, o Iate Clube do Espírito Santo (ICES) recebe associados e seus convidados para uma festa que vai fazer a pista tremer: a banda Ubando chega para fazer um show exclusivo na Noite do Rock! O evento é nesta sexta-feira (15), a partir das 20h30.

BATE-PAPO

Flávia Dadalto e Alexandre Queiroz com Paulo Niemeyer
A convite dos empresários Flávia Dadalto e Alexandre Queiroz, Paulo Niemeyer, bisneto do mestre Oscar Niemeyer, comandou um bate-papo exclusivo para profissionais de arquitetura e design de interiores na Lab Revest Crédito: Cloves Louzada

Veja Também

Pantanal: Designer do ES assina decoração do casamento Juma e Jove; veja fotos

Karin Tonini comemora 45 anos com festa em Pedra Azul; veja fotos

Rotary Club comemora 50 anos com festa em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento celebridades Famosos Festa de Aniversário vinhos
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança