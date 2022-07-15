Veja quem prestigiou a Vitória Expovinhos no ES; fotos

Já imaginou ter suas obras de arte expostas gratuitamente em uma galeria no coração da Enseada do Suá? O Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário acaba e abrir inscrições para a ocupação dos espaços reservados para arte no empreendimento The Gallery Art Residence, que será entregue para moradia e ocupação da ala comercial no mês de agosto. O complexo conta com uma proposta inovadora ao unir arte, habitação e conveniência em um único endereço. Os galeristas terão como público os moradores das duas torres residenciais compostas por 108 apartamentos de alto padrão, além do alto fluxo esperado para a parte comercial do condomínio, a Gallery Mall e Offices, que dispõe de 25 lojas com vocação para abrigar inúmeros serviços e comércios nas áreas de moda, turismo, gastronomia, entre outros. O espaço Gallery Mall e Offices já conta com interversões artísticas fixas de Carlos Villar, Sandro Novaes, Coletivo Muda e Giuliano Martinuzzo.