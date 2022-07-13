Rotary Club comemora 50 anos com festa em Vitória

O Rotary International é uma associação de clubes de serviços cujo objetivo é unir voluntários para prestar serviços humanitários e promover valores éticos e a paz a nível internacional. Com 34 mil clubes Rotary no mundo, a associação tem cerca de 1,3 milhões de associados, mais conhecidos como rotarianos. Na última sexta-feira (08), o Rotary Club de Vitória Praia Comprida celebrou 50 anos com homenagem a dois rotarianos queridos de RR: Henrique Tommasi e Gilberto Sudré e posse da nova diretoria, sob o comando do presidente Victor Lobo. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Representantes da Loga, operadora capixaba de internet, telefonia e TV, entregaram na instituição Rua do Céu, que atende crianças em vulnerabilidade social em Vila Velha, as peças de roupa arrecadadas no último mês com os colaboradores da empresa por meio do programa social Conexão Solidária. De acordo com a especialista em Jornada do Cliente da Loga e coordenadora da ação, Karolina Rangel, o objetivo foi estimular a solidariedade e a união da equipe em prol de uma causa social urgente de assistência aos mais necessitados. Vale ressaltar que a instituição se mantém somente com doações de voluntários e outros interessados em apoiá-los podem entrar em contato por meio do perfil no Instagram @ruadoceu.
Talita Espíndula reforça que a musicalização na educação infantil é fundamental para estimular uma aprendizagem mais criativa e divertida para as crianças. “A música é uma ótima ferramenta para essa missão, além de dar espaço para que elas expressem seus sentimentos por meio da fala e da expressão corporal. Ao musicalizar a rotina da educação infantil, já é possível notar reações mais positivas nas atividades psicomotoras e, também, nas relações sociais”, comenta a psicóloga da Upuerê Educação Infantil.