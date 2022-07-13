Rotary Club comemora 50 anos com festa em Vitória

Henrique Tommasi e Gilberto Sudré: os homenageados na festa dos 50 anos de Rotary Clube Praia Comprida Crédito: Mônica Zorzanelli

O Rotary International é uma associação de clubes de serviços cujo objetivo é unir voluntários para prestar serviços humanitários e promover valores éticos e a paz a nível internacional. Com 34 mil clubes Rotary no mundo, a associação tem cerca de 1,3 milhões de associados, mais conhecidos como rotarianos. Na última sexta-feira (08), o Rotary Club de Vitória Praia Comprida celebrou 50 anos com homenagem a dois rotarianos queridos de RR: Henrique Tommasi e Gilberto Sudré e posse da nova diretoria, sob o comando do presidente Victor Lobo. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Elaine Lobo de Queiroz e Juliana Ottoni Tomnasi Nahas Crédito: Mônica Zorzanelli

Festa de 50 anos de Rotary Club Vitória

CAMPANHA DO BEM

Representantes da Loga, operadora capixaba de internet, telefonia e TV, entregaram na instituição Rua do Céu, que atende crianças em vulnerabilidade social em Vila Velha, as peças de roupa arrecadadas no último mês com os colaboradores da empresa por meio do programa social Conexão Solidária. De acordo com a especialista em Jornada do Cliente da Loga e coordenadora da ação, Karolina Rangel, o objetivo foi estimular a solidariedade e a união da equipe em prol de uma causa social urgente de assistência aos mais necessitados. Vale ressaltar que a instituição se mantém somente com doações de voluntários e outros interessados em apoiá-los podem entrar em contato por meio do perfil no Instagram @ruadoceu.

FESTA

Os sócios da DryCat Luiz Flavio Breda e Ari Oliveira: celebrando premiações internacionais para gin capixaba Crédito: Monique Janutt

Arraiá A designer de jóias Ane Zorzanelli entrou no clima junino e recebe clientes nesta quarta-feira (13), no "Arraiá da Ane” em sua loja na Praia do Canto, de 15h às 19h. Chope na Feira do Empreendedor A startup capixaba Meu Chope participa da Feira do Empreendedor realizado pelo Sebrae-Es que acontece até o dia 14 de julho, no Pavilhão de Carapina. “Vamos apresentar nossa tecnologia para autosserviço e pagamento autônomo das nossas chopeiras que contam exclusivamente com cerveja artesanal capixaba para disseminar ainda mais o nosso trabalho no Estado”, explica um dos CEOs da startup, Augusto Sato. Parabéns pra você! O advogado Sandro Ronaldo Rizzato aproveita a segunda quinzena do mês de julho para um período de férias, ao lado da esposa, Carla. O casal embarca para Paris nesta quarta (13) e na sexta (15), Sandro celebra nova idade curtindo a capital francesa. Noite de vinhos João Bosco Campos, CEO do Grupo Vila Porto, recebe convidados, parceiros e clientes no estande da companhia durante a Vitória Expovinhos 2022. O evento começou ontem e segue hoje para seu segundo dia. O estande ainda vai contar com a presença do enólogo australiano David Baverstock, que lidera a produção de vinhos na vinícola portuguesa Ravasqueira, no Alentejo.

ANIVERSÁRIO

O casal Dorio Cypestre e Lícia Tovar: ela comemorou nova idade na Pink Elephant, ao som de hip hop e funk Crédito: Daniel Pimenta

MÚSICA PARA CRIANÇAS

Talita Espíndula reforça que a musicalização na educação infantil é fundamental para estimular uma aprendizagem mais criativa e divertida para as crianças. “A música é uma ótima ferramenta para essa missão, além de dar espaço para que elas expressem seus sentimentos por meio da fala e da expressão corporal. Ao musicalizar a rotina da educação infantil, já é possível notar reações mais positivas nas atividades psicomotoras e, também, nas relações sociais”, comenta a psicóloga da Upuerê Educação Infantil.

INAUGURAÇÃO