Manuela Murad comemora 25 anos com festa em Vitória

Querida de RR, Manuela Murad celebrou 25 anos ao lado da família e amigos neste sábado (09), no apê do seu pai, Marcos Murad, na Chácara Von Schilgen, em Vitória. O bufê ficou a cargo da chef Cláudia Moulin. A mamãe Fabiana Croce e as avós Beatriz Croce e Maria Angela Pacheco foram presenças festejadas. Confira a galeria.

O diretor clínico do Meridional Cariacica, Marcus Vinicius Albernaz Leitão, e o coordenador de UTI da unidade, Lucas Dornelas, chegam a Brasília, nesta terça-feira (12), para receber em mãos uma premiação. O hospital recebeu 03 selos Epimed Solutions para as UTI’s, são eles: UTI Eficiente 2022, UTI Top Performer 2022 e UTI Cardiológica Top Performer 2022. A Epimed é um sistema para gestão e análise de informações clínicas que ajuda a conhecer melhor o perfil do paciente, reduzir infecções e outros incidentes, além de reduzir o tempo de internação, melhorando a experiência do paciente e a prestação de cuidados à saúde.