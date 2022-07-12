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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Manuela Murad comemora 25 anos com festa em Vitória

Publicado em
12 jul 2022 às 02:15
Maria Angela Prado Pacheco, Manuela Murad, Fabiana Croce, Lorena Rassele Croce e Beatriz Rassele Croce Costa
A avó Maria Angela Prado Pacheco, a  aniversariante Manuela Murad, a mãe Fabiana Croce, a tia Lorena Rassele Croce e a avó Beatriz Rassele Croce Costa Crédito: Divulgação

Viva, Manu!

Querida de RR, Manuela Murad celebrou 25 anos ao lado da família e amigos neste sábado (09), no apê do seu pai, Marcos Murad, na Chácara Von Schilgen, em Vitória. O bufê ficou a cargo da chef Cláudia Moulin. A mamãe Fabiana Croce e as avós Beatriz Croce e Maria Angela Pacheco foram presenças festejadas. Confira a galeria.

PREMIAÇÃO EM BRASÍLIA

O diretor clínico do Meridional Cariacica, Marcus Vinicius Albernaz Leitão, e o coordenador de UTI da unidade, Lucas Dornelas, chegam a Brasília, nesta terça-feira (12), para receber em mãos uma premiação. O hospital recebeu 03 selos Epimed Solutions para as UTI’s, são eles: UTI Eficiente 2022, UTI Top Performer 2022 e UTI Cardiológica Top Performer 2022. A Epimed é um sistema para gestão e análise de informações clínicas que ajuda a conhecer melhor o perfil do paciente, reduzir infecções e outros incidentes, além de reduzir o tempo de internação, melhorando a experiência do paciente e a prestação de cuidados à saúde.

QUERIDOS DE RR

Karla Toríbio Pimenta e David Pimenta
Karla Toríbio Pimenta e David Pimenta: almoço à beira do Canal de Vitória neste domingo (10) Crédito: Mônica Zorzanelli

CONGRESSO

Getulio e Ana Luiza Azevedo, fundador e diretora executiva das Óticas Paris, estiveram em Pedra Azul, participando do 2º Congresso Capixaba de Oftalmologia.
Getulio e Ana Luiza Azevedo, fundador e diretora executiva das Óticas Paris, estiveram em Pedra Azul, participando do 2º Congresso Capixaba de Oftalmologia. Crédito: Divulgação

ALMOÇO

Luiz Magalhães e Ana Paula Nascif
Luiz Magalhães e Ana Paula Nascif: brindando a vida!  Crédito: Mônica Zorzanelli

Café da manhã

A diretora da Casacor Espírito Santo, Rita Rocio Tristão,  vai receber profissionais e parceiros para um café da manhã, nesta terça-feira (12),  das 9h às 11h, no 38° Batalhão de Infantaria, localizado na Prainha, em Vila Velha. O evento marca o início das obras da Casacor ES e a diretora esclarece todas as dúvidas em relação a essa importante fase da mostra.

Capixaba em Oxford

A delegada Gracimeri Gaviorno participa de 10 a 15 de julho, da etapa internacional do curso Master Gestão e Liderança Pública, do Centro de Liderança Pública (CLP), que acontece na Universidade de Oxford, no Reino Unido. “É a oportunidade de conhecermos ainda mais o que o mundo tem feito para solucionar as questões públicas, como a educação e a violência. A Universidade de Oxford é uma referência mundial em políticas públicas, daí a importância dessa troca de experiências para potencializarmos soluções para a nossa realidade”, destaca a delegada.

Saúde bucal das crianças

O Instituto Riva, em parceria com o Projeto Artes Sem Limites, promove nesta sexta-feira (15), um dia especial de atendimento odontológico para as 82 crianças beneficiadas pelo projeto. Catarina Riva, fundadora do Instituto, destaca a importância dos cuidados com a saúde bucal na infância. “Será um dia especial, vamos nos dedicar às crianças e, além dos de atendimentos para a saúde bucal, vamos promover atividades lúdicas e educativas para elas”, conta Catarina.

Soluções inovadoras

Sandra e Moisés Demoner recebem nesta terça-feira (12), na Arte Assinada, a gerente de trade marketing da Hunter Douglas, Viviani Zorzete. O bate-papo, entre arquitetos convidados, será sobre soluções inovadoras para arquitetura de vidro. 

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