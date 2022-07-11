Maria Sanz lança nova coleção  "Orixahz" em sarau cultural; fotos

Nossa cronista e estilista Maria Sanz acaba de lançar "Orixahz", em seu ateliê, em Vitória. A nova coleção inclui os famosos quimonos, collants e biquinis com estampas inspiradas nas divindades da mitologia africana. O encontro contou ainda com sarau cultural, com leitura de crônicas e uma roda de conversa. Confira quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli.

Diogo Roberte, Marcus Buaiz e Rodrigo Miranda confirmaram presença no próximo encontro do Espírito HUB, no dia 14 de julho, em Linhares. Com o tema “O CEO do Futuro”, o encontro vai abordar as principais entregas dos CEO’s palestrantes, seus projetos atuais, a nova liderança e os desafios do mercado que envolvem blockchain, web 3, mercado financeiro acessível e outros temas.

Eric Grattz, de apenas 10 anos, conquistou o primeiro lugar, na categoria Sub 12, na segunda etapa do Campeonato Carioca de Surf, na praia de Geribá, em Búzios. O jovem atleta capixaba é tricampeão estadual e no sábado (16), participa da segunda etapa do campeonato do Estado, em Guriri.

Érica Neves participa de jantar em prol da inclusão social e profisisonal A advogada Érica Neves, que liderou a chapa "É diferente. É OAB de verdade" nas últimas eleições da OAB-ES, participou do primeiro jantar beneficente realizado pelo Instituto Oportunidade Brasil, entidade que atua para a inclusão de jovens afro-brasileiros em situação de vulnerabilidade social nos cenários educacional e profissional. Toda a arrecadação do jantar no Domus Itálica Ristorante, em Vila Velha, vai auxiliar na compra de computadores e na profissionalização através de Curso Técnico de Programação de jovens em situação de vulnerabilidade social da Grande Vitória.

O padre Kelder Brandão contou com um reforço do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha no seu projeto contra a fome. Na última festa junina promovida pela Instituição em Vila Velha, foram arrecadados aproximadamente 7,8 mil quilos de alimentos. Parte deste montante doado pelas famílias Maristas, será destinado à campanha Paz e Pão da Arquidiocese de Vitória. Atualmente, o projeto tem mais de 10 mil famílias cadastradas, e consegue atender em média 2,5 mil. Ao todo as doações feitas por familiares e colaboradores Maristas beneficiaram além da campanha Paz e Pão, o Projeto Fome de Leitura, de Terra Vermelha, a Paróquia Santo André Apóstolo, que fica na Serra, e a Comunidade Católica Epifânia.