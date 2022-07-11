Maria Sanz lança nova coleção  "Orixahz" em sarau cultural; fotos

Diogo Roberte, Marcus Buaiz e Rodrigo Miranda confirmaram presença no próximo encontro do Espírito HUB, no dia 14 de julho, em Linhares. Com o tema “O CEO do Futuro”, o encontro vai abordar as principais entregas dos CEO’s palestrantes, seus projetos atuais, a nova liderança e os desafios do mercado que envolvem blockchain, web 3, mercado financeiro acessível e outros temas.
O padre Kelder Brandão contou com um reforço do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha no seu projeto contra a fome. Na última festa junina promovida pela Instituição em Vila Velha, foram arrecadados aproximadamente 7,8 mil quilos de alimentos. Parte deste montante doado pelas famílias Maristas, será destinado à campanha Paz e Pão da Arquidiocese de Vitória. Atualmente, o projeto tem mais de 10 mil famílias cadastradas, e consegue atender em média 2,5 mil. Ao todo as doações feitas por familiares e colaboradores Maristas beneficiaram além da campanha Paz e Pão, o Projeto Fome de Leitura, de Terra Vermelha, a Paróquia Santo André Apóstolo, que fica na Serra, e a Comunidade Católica Epifânia.