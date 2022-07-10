Festa julina anima Iate Clube do ES; veja fotos

Depois de produzirem a ‘Special Edition Black’, Geminiano Gomes e Fernando Tubarão já estão a todo vapor para mais uma edição da festa #Itals. Mas dessa vez a festa vai ser de branco, ‘#Itals – Only in White’, que já tem data marcada e acontece ainda este mês, dia 30 de julho, no Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória. E como não podia ser diferente, além de decoração especial, o line up traz djs renomados da cena eletrônica nacional como Bruno BE, Liu e Malifoo, entre outras atrações que vão agitar mais de 10 horas de evento.