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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Festa julina anima Iate Clube do ES; veja fotos

Publicado em
10 jul 2022 às 02:15
Robert Fernandes Ribas, Andréa Schneider, Chef Dunga, Carlos Moschen e Corina Moschen
Robert Fernandes Ribas, Andréa Schneider, Chef Dunga, Carlos Moschen e Corina Moschen Crédito: César Sartório

Anarriê!

O Iate Clube do Espírito Santo (ICES) recebeu associados e convidados para uma festa julina para lá de animada, no último domingo (03): teve comida típica, decoração e muita dança. A música ficou por conta do cantor Rodrigo Balla, que fez um show exclusivo. O comodoro do ICES e sua esposa, Corina, foram  os anfitriões e capricharam nos trajes típicos.  Os convidados atenderam o chamado para ajudar e levaram alimentos não perecíveis para doação.

DECORAÇÃO

Patricia Fernandes, Cintia Fernandes, Carlos Marianelli e Luciana Brandão
Patricia Fernandes, Cintia Fernandes, o anfitrião Carlos Marianelli e Luciana Brandão: em bate-papo sobre revestimentos em pedras naturais, comandado pela diretora da Corelux, a empresária Gabriela Coelho, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Imersão financeira

À frente da 3I Seguros e especialista em consórcios e seguros, Jacques Cardoso está em Curitiba, onde participa de uma imersão exclusiva voltada para profissionais do mercado financeiro.

Only in White

Depois de produzirem a ‘Special Edition Black’, Geminiano Gomes e Fernando Tubarão já estão a todo vapor para mais uma edição da festa #Itals. Mas dessa vez a festa vai ser de branco, ‘#Itals – Only in White’, que já tem data marcada e acontece ainda este mês, dia 30 de julho, no Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória. E como não podia ser diferente, além de decoração especial, o line up traz djs renomados da cena eletrônica nacional como Bruno BE, Liu e Malifoo, entre outras atrações que vão agitar mais de 10 horas de evento.

Congresso de oftalmologia

Leandro Grubba, diretor de operações das Óticas VisãoExpress, e sua equipe marca presença com uma estande exclusiva durante o 20º Congresso Capixaba de Oftalmologia, neste final de semana, em Pedra Azul. Médicos e técnicos especialistas se reuniram na região serrana para trocar conhecimentos e experiências. 

Exclusivo!

A Europa está fervilhando de novidades no mundo da moda! Enquanto nas passarelas de Paris as grifes desfilam suas roupas de alta-costura, na Itália, grifes como Prada, Dolce & Gabbana, Ray-Ban, Vogue e Polo apresentam as novidades para o mundo eyewear em um evento exclusivo, para o qual pouquíssimas óticas brasileiras foram convidadas e, como não poderia deixar de ser, a Paris está entre elas. “Nosso time está lá vendo em primeira mão todas as novidades e escolhendo a dedo as peças que já já estarão em nossas lojas”, avisa Ana Luiza Azevedo, diretora executiva da Paris.

Exagerado na Feira do Empreendedor

O diretor de Alfaiataria de Ideias e organizador do Exagerado, Victor de Castro, será mediador de palestra na Feira do Empreendedor Brasil 2022, em Carapina, Serra. Com tema “Varejo de moda: Bora desenrolar esse negócio? As oportunidades e desafios desse setor que se atualiza todos os dias”, o evento será na próxima terça (12), a partir das 17 horas, no auditório Temática Setorial.

ALMOÇO

Raquel Basílio e Ana Carolina Bulhões
Raquel Basílio e Ana Carolina Bulhões: em tarde fashion em Vitória Crédito: Cloves Louzada

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