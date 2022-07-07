Arquitetos e designers viram modelos em desfile em Vitória; veja fotos

Foi um show o evento Brasilianas, que uniu arte, moda e decoração, na noite de terça-feira (05), na Galeria Matias Brotas, em Vitória. Na passarela, no lugar de modelos profissionais, arquitetos e decoradores famosos do Estado. A ideia foi da empresária Claudia Júdice Folador, que comanda a Casa Arrumada, para marcar o lançamento da nova linha de tecidos da Donatelli.
A consultora de imagem e estilo Renata Cani cuidou do elenco formado pelos arquitetos e designers Victor Sarcinelli, Max Mello, Kassio Fontoura, Ivan Lopes, Romulo Pegoretti, Maria Tereza Nader, Celia Colodette, Letícia Finamore, Daniela Caser, Juliana Goulart, Tatiana Coutinho, Mariah Cardoso, Tamara Raizer, Juliana Kwak, Ohanna Sgaria, Italla Monti, Solana Marianelli, entre outros.
Os looks foram compostos por meio de um moulage, ou seja, as roupas foram montadas no corpo dos modelos, usando tecidos Donatelli da linha casa cujas estampas foram pensadas para decorar o interior das casas com estofados, cortinas e roupas de cama. Para completar o look arte-design, entraram em cena os sapatos da Manolita e da Uncle K, as joias Ylla de Maria Helena Joias, a coleção praia da Balm e as peças coringas da Marci Vitória.
O Espaço Nales assinou a produção de beleza de todo o casting e a DJ Laura Murad comandou a trilha sonora. O bufê foi assinado por Edna Jabour. Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Camilla Baptistin.
Mais um show confirmado no Espaço Patrick Ribeiro: o grande menestrel Oswaldo Montenegro chegará com a sua turnê "Lembrei de Nós" para emocionar o público no dia 4 de dezembro. Os ingressos já estão à venda no site Blueticket.
O projeto arquitetônico do novo Singular for Life é assinado pelas irmãs Leticia e Flavia Abaurre. A dupla aposta no design biofílico com ambientes amplos, muito verde e sustentabilidade para garantir bem-estar e perfeita conexão com a natureza.