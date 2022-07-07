Arquitetos e designers viram modelos em desfile em Vitória; veja fotos

Backstage no desfile Brasilianas, nesta terça-feira (05), na galeria Matias Brotas Crédito: Camilla Baptistin

Foi um show o evento Brasilianas, que uniu arte, moda e decoração, na noite de terça-feira (05), na Galeria Matias Brotas, em Vitória. Na passarela, no lugar de modelos profissionais, arquitetos e decoradores famosos do Estado. A ideia foi da empresária Claudia Júdice Folador, que comanda a Casa Arrumada, para marcar o lançamento da nova linha de tecidos da Donatelli.

A consultora de imagem e estilo Renata Cani cuidou do elenco formado pelos arquitetos e designers Victor Sarcinelli, Max Mello, Kassio Fontoura, Ivan Lopes, Romulo Pegoretti, Maria Tereza Nader, Celia Colodette, Letícia Finamore, Daniela Caser, Juliana Goulart, Tatiana Coutinho, Mariah Cardoso, Tamara Raizer, Juliana Kwak, Ohanna Sgaria, Italla Monti, Solana Marianelli, entre outros.

Os looks foram compostos por meio de um moulage, ou seja, as roupas foram montadas no corpo dos modelos, usando tecidos Donatelli da linha casa cujas estampas foram pensadas para decorar o interior das casas com estofados, cortinas e roupas de cama. Para completar o look arte-design, entraram em cena os sapatos da Manolita e da Uncle K, as joias Ylla de Maria Helena Joias, a coleção praia da Balm e as peças coringas da Marci Vitória.

O Espaço Nales assinou a produção de beleza de todo o casting e a DJ Laura Murad comandou a trilha sonora. O bufê foi assinado por Edna Jabour. Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Camilla Baptistin.

Desfile Brasilianas

CASAMENTO

Brendo Bremenkamp e Pollyana Fiorese: sim-sim na Catedral Metropolitana de Vitória e festa na área verde do Álvares Cabral, em Vitória Crédito: Divulgação

OSWALDO MONTENEGRO VEM AÍ!

Mais um show confirmado no Espaço Patrick Ribeiro: o grande menestrel Oswaldo Montenegro chegará com a sua turnê "Lembrei de Nós" para emocionar o público no dia 4 de dezembro. Os ingressos já estão à venda no site Blueticket.

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Marcos Murad, Letícia e Flavia Abaurre e Breno Peixoto: em café da manhã de apresentação do novo Singular for Life para a imprensa Crédito: Divulgação

DESIGN E NATUREZA

O projeto arquitetônico do novo Singular for Life é assinado pelas irmãs Leticia e Flavia Abaurre. A dupla aposta no design biofílico com ambientes amplos, muito verde e sustentabilidade para garantir bem-estar e perfeita conexão com a natureza.

SHOW

Ildo Stephen e Dinho Ouro Preto: no show do Capital Inicial no Steffen Centro de Eventos, na Serra Crédito: Divulgação

Spa capilar Dra Karina Mazzini convida para o lançamento do seu SPA Capilar, novo espaço que vai funcionar dentro da sua clínica e terá equipamentos modernos como o Hair Analyzer (utilizado para análise dos fios). Será na próxima quinta-feira (14), em Jardim da Penha. Solidariedade A consultora de imagem profissional Janaina Gurgel está incentivando seus seguidores e amigos a doar peças bacanas para a Loja Vazia. Nesta quinta (07) ela irá ao espaço fazer a doação. "É sempre importante contribuir com iniciativas como essa. Fazer o bem nunca é demais!", diz. A Loja Vazia ficará aberta até o dia 7 de agosto, no segundo piso do Shopping Vitória (em frente à Havaianas). O funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos, das 14h às 21h. Rainhas da Praia Para lançar sua mais nova coleção fitness, a Dreamer, Tainah Farias, diretora-criativa da Nola, promove em parceria com a BASA Centro de Treinamento de Beach Tennis, um campeonato de beach tennis só para mulheres, na Praia de Camburi, neste sábado (09), a partir das 8h. Bate-papo sobre marketing Angelina Côrtes, idealizadora do projeto Juntos na Bazzar, recebe para a segunda edição do evento, no dia 19 de julho, às 18h, a especialista em consumo, Iorrana Pupa, para compartilhar o seu conhecimento sobre marketing de serviços e orientar como fazer o cliente perceber mais valor no seu trabalho. Tour com arte Gorete Thorey parte nesta quinta-feira para tour com amigas apreciadoras de arte para um tour por Ouro Preto e Tiradentes, em Minas Gerais. O roteiro inclui visitas a galerias, ateliês e restaurantes das cidades. Na volta, tem uma parada no Fasano, de BH.

VISITA INTERNACIONAL