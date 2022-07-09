Festa marca o lançamento de novo residencial de luxo do ES

Foi super badalado o lançamento do primeiro residencial World-Class do ES, noite de quinta-feira (07), na Praia do Canto. A diretoria da Nazca e a Construtora Abaurre receberam a sociedade para apresentar o Singular for Life, o novo empreendimento de luxo da Capital.
O empreendimento, com 19 unidades, tem a localização privilegiada e assinatura de renomados profissionais da arquitetura, decoração e paisagismo, lazer completo inspirado em resorts internacionais e residências amplas, acolhedoras e funcionais. O projeto arquitetônico tem assinatura da Abaurre Arquitetura, da dupla Flávia e Leticia Abaurre, e paisagismo de Alex Hanazaki.
A festa contou com catering do Le Buffet e produção de Stella Miranda. Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Paulo Henrique Corrêa e Clóvis Vieira recebem Marcos Troyjo, presidente do New Development Bank (NDB), o Banco dos Brics, para almoço-palestra nesta terça-feira (12), no restaurante Coco Bambu, na Praia do Canto. Toyjo é economista, diplomata, foi professor da Universidade de Columbia e secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. No almoço, ele vai falar para convidados da Valor Investimentos e da Vieira & Rosemberg sobre as oportunidades que aguardam o Brasil e o Espírito Santo no novo cenário internacional.