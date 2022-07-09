Festa marca o lançamento de novo residencial de luxo do ES

Marcio Abaurre, Breno Peixoto, Wilson Calmon e Léo de Castro Crédito: Mônica Zorzanelli

Foi super badalado o lançamento do primeiro residencial World-Class do ES, noite de quinta-feira (07), na Praia do Canto. A diretoria da Nazca e a Construtora Abaurre receberam a sociedade para apresentar o Singular for Life, o novo empreendimento de luxo da Capital.

O empreendimento, com 19 unidades, tem a localização privilegiada e assinatura de renomados profissionais da arquitetura, decoração e paisagismo, lazer completo inspirado em resorts internacionais e residências amplas, acolhedoras e funcionais. O projeto arquitetônico tem assinatura da Abaurre Arquitetura, da dupla Flávia e Leticia Abaurre, e paisagismo de Alex Hanazaki.

A festa contou com catering do Le Buffet e produção de Stella Miranda. Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Lançamento do Singular For Life

ALMOÇO DE NEGÓCIOS

Paulo Henrique Corrêa e Clóvis Vieira recebem Marcos Troyjo, presidente do New Development Bank (NDB), o Banco dos Brics, para almoço-palestra nesta terça-feira (12), no restaurante Coco Bambu, na Praia do Canto. Toyjo é economista, diplomata, foi professor da Universidade de Columbia e secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. No almoço, ele vai falar para convidados da Valor Investimentos e da Vieira & Rosemberg sobre as oportunidades que aguardam o Brasil e o Espírito Santo no novo cenário internacional.

LANÇAMENTO DÉCOR

Monica Demoner e Brunela Covre: tarde de apresentação de novidades do mundo décor, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

ANIVERSÁRIO

Julia Buaiz Papaleo comemorou idade nova, na companhia do marido Celso Papaleo, dos filhos João Alexandre e Antônio, da família e de amigos, numa recepção na Praia da Costa Crédito: Divulgação

Jogo da Consciência Profissionais de RH estão convidados para uma jornada de autoconhecimento e transformações. A psicóloga especialista em gestão de carreira e liderança, Vânia Goulart, também CEO da Selecta, convidou as especialistas Cláudia Vaciloto e Luciana Sato, ambas com ampla experiência em grandes empresas nacionais, para uma sessão virtual de degustação do conhecido "Jogo da Consciência - Uma Jornada em 7 níveis". O evento será gratuito, via plataforma Zoom, na próxima segunda-feira (11/07), às 19 horas. As vagas são limitadas e o link de inscrição está disponível no Instagram da Selecta (@selectain). De Zezé para Patrick Antes de dar adeus à Vitória, após uma noite sertaneja memorável, Zezé Di Camargo mandou mensagem para o empresário Patrick Ribeiro: "Você, como sempre, muito profissional e o seu espaço é incrível. Vou embora realizado e muito feliz". Melhor banda capixaba Auri, Dead Fish, Macucos e Sambasoul disputam o troféu de Melhor Banda no 1o Prêmio da Música Capixaba. Dia 3 de agosto será anunciado o vencedor e a cerimônia será transmitida ao vivo no canal premiodamusicacapixaba no Youtube. Gráfica modelo A Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae-ES no Parque de Exposições de Carapina, contará com lojas-modelo para orientar os empresários capixabas sobre boas práticas de negócios. Todo o material gráfico desses espaços será fornecido pela Gráfica Ingral, indústria gráfica capixaba com quase 30 de serviços. Corrida Faesa A tradicional Corrida Faesa está confirmada para o dia 09 de outubro. Depois de dois anos, a competição, que chega a sua 16ª edição , volta a fazer parte do calendário de corridas do Espírito Santo. Com percurso de 10 km, as inscrições serão abertas em breve e a disputa é aberta ao público. Posse A diretoria da Academia Maçônica de Letras do Espírito Santo (AMLES), eleita para o biênio 2021-2023, será empossada neste sábado (9), às 16h, em Vitória. O médico Marcos André Malta Dantas, introdutor da medicina molecular no Espírito Santo e autor de 10 livros, é o presidente da entidade.

MODA