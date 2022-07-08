Hinglyd Fonseca comemora 50 anos em noite only for girls em Vitória

Querida de RR, Hinglyd Fonseca "cinquentou" em grande estilo. A empresária recebeu amigas e a família para celebrar aniversário em noite "only for girls", na quarta-feira (06), no Balthazar, na Praia do Canto. A DJ Larissa Tantan comandou a pista com hits antigos e atuais. A decoração, belíssima, com balões prata e orquídeas, foi assinada pela Conceito Único com bolo de Juliana Marculano. A produção ficou a cargo de Stella Miranda. Confira um pouco da festa na galeria de fotos de Camilla Baptistin.
Com apenas quatro anos de mercado, a destilaria capixaba DryCat acaba de ganhar cinco prêmios de destaque internacional no Concurso Mundial de Bruxelas, na Bélgica, e no The Gin Masters, em Londres, na Inglaterra. O cantor, compositor e empresário Thiaguinho, head de Comunicação da marca, e o empresário Marcus Buaiz, sócio da empresa, celebram um ano de parceria e sucessos da primeira destilaria urbana do país. Na segunda-feira (11), Ari Oliveira, Gilberto Lopes, Luiz Flávio Bredas, Marcus Buaiz e Thiaguinho recebem convidados para comemorar as premiações, na fábrica do gin, em Vitória.
A Associação de Empresários de Vila Velha (Assevila) lança nesta sexta (08) o Hub Inova Vila durante a 14ª edição do Café da Assevila. O tradicional evento contará com palestra de Tiago Baeta, criador do E-Commerce Brasil, maior plataforma nacional do segmento. O encontro será a partir das 8h, no Shopping Vila Velha (2º Piso - Espaço em frente a Smart Fit). Segundo o presidente da instituição, Marco Túlio Ribeiro Fialho, o Hub chega à Vila Velha com a função de acelerar atividades de diversos segmentos.