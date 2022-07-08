Hinglyd Fonseca comemora 50 anos em noite only for girls em Vitória

Hinglyd Fonseca celebrou seus 50 anos em grande estilo em Vitória Crédito: Camilla Bapstistin

Querida de RR, Hinglyd Fonseca "cinquentou" em grande estilo. A empresária recebeu amigas e a família para celebrar aniversário em noite "only for girls", na quarta-feira (06), no Balthazar, na Praia do Canto. A DJ Larissa Tantan comandou a pista com hits antigos e atuais. A decoração, belíssima, com balões prata e orquídeas, foi assinada pela Conceito Único com bolo de Juliana Marculano. A produção ficou a cargo de Stella Miranda. Confira um pouco da festa na galeria de fotos de Camilla Baptistin.

Gabi San Valero, Hinglyd e Heglay Fonseca Crédito: Camilla Bapstistin

Aniversário de 50 anos de Hinglyd Fonseca

GIN CAPIXABA PREMIADO

Com apenas quatro anos de mercado, a destilaria capixaba DryCat acaba de ganhar cinco prêmios de destaque internacional no Concurso Mundial de Bruxelas, na Bélgica, e no The Gin Masters, em Londres, na Inglaterra. O cantor, compositor e empresário Thiaguinho, head de Comunicação da marca, e o empresário Marcus Buaiz, sócio da empresa, celebram um ano de parceria e sucessos da primeira destilaria urbana do país. Na segunda-feira (11), Ari Oliveira, Gilberto Lopes, Luiz Flávio Bredas, Marcus Buaiz e Thiaguinho recebem convidados para comemorar as premiações, na fábrica do gin, em Vitória.

Madrinhas da Loja Vazia Andrea Lopes, Ana Clark, Roberta Drummond, Karla Abad, Kris Junqueira e Juliana Leal, da equipe As Verdinhas, e Aretusa Araújo Valéria Aquino Kátia Andrade Camila Alvarellos Cláudia Bolsanello Josania Pretto Daniela Schwenck Luciana Roberty Marla Camilo Karol Lenzi, do Grupo Mulheres de Valor vão receber doações para Afecc na Loja Vazia 2022, de 15 a 19, no Shopping Vitória Bate-papo décor Na próxima terça-feira (12), os empresários Adriana Martins, Renata e Rômulo Bezerril recebem em sua loja de iluminação Homelux um grupo de arquitetos para uma tarde sobre ‘Novidades do mercado mundial da automação’. O bate-papo exclusivo será com o diretor da Disac SP, João Zucato, e o consultor de vendas Rodrigo Carvalho, representantes oficiais da Control4, marca referência internacional no segmento. Moda masculina Nathan Castro e Nelson Junior levarão sua marca de moda masculina para uma ação no backstage da festa de Bero Costa, que ocorre neste fim de semana, em Vitória. Os empresários irão vestir alguns convidados para o evento. Moda feminina Brenda Riva recebe convidados, clientes e amigos neste sábado (09), na sua loja da Praia do Canto, para pré-lançamento de sua coleção de primavera, com a participação de Juliana Pralon, que vai levar suas semijoias para antenadas da Ilha. Wine dinner O enólogo David Baverstock comanda wine dinner da Ravasqueira, no próximo dia 12, no Pier Aleixo, na Praia do Canto. No dia 13, o winemaker participa da Vitória Expovinhos, no Álvares Cabral. Em Sampa A tricologista e farmacêutica Cristal Bastos está em São Paulo, onde participa do 17º Congresso Consulfarma, um dos maiores eventos em farmácia, cosmetologia, medicina e gestão e marketing, voltado para a área de saúde, e que acontece até sábado, 9.

HUB DE INOVÇÃO EM VV

A Associação de Empresários de Vila Velha (Assevila) lança nesta sexta (08) o Hub Inova Vila durante a 14ª edição do Café da Assevila. O tradicional evento contará com palestra de Tiago Baeta, criador do E-Commerce Brasil, maior plataforma nacional do segmento. O encontro será a partir das 8h, no Shopping Vila Velha (2º Piso - Espaço em frente a Smart Fit). Segundo o presidente da instituição, Marco Túlio Ribeiro Fialho, o Hub chega à Vila Velha com a função de acelerar atividades de diversos segmentos.

CONFRARIA