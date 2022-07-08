Estudante do ES é selecionado para quadro do "Domingão com Huck"

Aluno do 7º ano da Escola Monteiro, Igor Pinheiro dos Santos Miranda, 12 anos, é o único capixaba selecionado pra participar de mais uma edição do quadro "Pequenos Gênios", do "Domingão com Huck". A competição começa neste domingo (10), e Igor estará no programa do dia 17. Ele é um dos integrantes de um trio com outros brasileirinhos geniais, batizado de “Quânticos”. A mãe, Veruska, e a escola são só orgulho e torcida, estimulando que os capixabas entrem nesse time e torçam por Igor e seus colegas.