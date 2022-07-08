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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Estudante do ES é selecionado para quadro do "Domingão com Huck"

Publicado em
08 jul 2022 às 14:31
Igor Pinheiro dos Santos Miranda
Igor Pinheiro dos Santos Miranda Crédito: Divulgação
Aluno do 7º ano da Escola Monteiro, Igor Pinheiro dos Santos Miranda, 12 anos, é o único capixaba selecionado pra participar de mais uma edição do quadro "Pequenos Gênios", do "Domingão com Huck". A competição começa neste domingo (10), e Igor estará no programa do dia 17. Ele é um dos integrantes de um trio com outros brasileirinhos geniais, batizado de “Quânticos”. A mãe, Veruska, e a escola são só orgulho e torcida, estimulando que os capixabas entrem nesse time e torçam por Igor e seus colegas.
Igor Pinheiro dos Santos Miranda
Igor Pinheiro dos Santos Miranda Crédito: Divulgação
Igor lia cerca de 200 palavras quando tinha apenas 1,8 meses e já dominava a leitura aos três anos, quando também conseguia reconhecer as bandeiras de todos os países do mundo. Sua área principal de habilidades é Geografia mas, a partir dela, vai fazendo correlações com outras áreas do conhecimento. Sozinho, aprendeu Inglês e Espanhol e sabe um pouco de outros quatro idiomas, como o francês e o russo.

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