Luciano Huck deseja boa sorte a Faustão em dia de estreia na Band

Luciano Huck Crédito: TV Globo

Luciano Huck, 50, usou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para homenagear Fausto Silva, 71. O marido de Angélica, 48, publicou uma foto dos dois abraçados e desejou boa sorte no novo programa do colega, o Faustão na Band.

"Foto que eu adoro. Tirada em 2018 pela Luciana Cardoso", escreveu Huck, referindo-se à mulher de Faustão. "Que hoje compartilho simbolizando um carinhoso abraço de boa sorte para meu querido amigo Fausto. Que este novo ciclo traga muita felicidade a toda família."

Angélica respondeu à mensagem, também mandando boas energias para o amigo do casal. "Muita luz sempre, querido Fausto", escreveu.

Faustão assinou contrato com a Band, onde já havia apresentado o Perdidos na Noite nos anos 1980, no ano passado, após decidir encerrar seu ciclo de mais de 30 anos na Globo. Após o acordo com a nova emissora ser revelado, ele acabou sendo tirado do ar antes do final do contrato, que foi até o dia 31 de dezembro.