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Luciano Huck deseja boa sorte a Faustão em dia de estreia na Band

Luciano Huck, 50, usou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para homenagear Fausto Silva, 71. O marido de Angélica, 48, publicou uma foto dos dois abraçados e desejou boa sorte no novo programa do colega, o Faustão na Band.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 20:11

Luciano Huck
Luciano Huck Crédito: TV Globo
Luciano Huck, 50, usou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para homenagear Fausto Silva, 71. O marido de Angélica, 48, publicou uma foto dos dois abraçados e desejou boa sorte no novo programa do colega, o Faustão na Band.
"Foto que eu adoro. Tirada em 2018 pela Luciana Cardoso", escreveu Huck, referindo-se à mulher de Faustão. "Que hoje compartilho simbolizando um carinhoso abraço de boa sorte para meu querido amigo Fausto. Que este novo ciclo traga muita felicidade a toda família."
Angélica respondeu à mensagem, também mandando boas energias para o amigo do casal. "Muita luz sempre, querido Fausto", escreveu.
Faustão assinou contrato com a Band, onde já havia apresentado o Perdidos na Noite nos anos 1980, no ano passado, após decidir encerrar seu ciclo de mais de 30 anos na Globo. Após o acordo com a nova emissora ser revelado, ele acabou sendo tirado do ar antes do final do contrato, que foi até o dia 31 de dezembro.
Huck assumiu o Domingão, atração que perdeu o "do Faustão", em setembro, após Tiago Leifert, 41, ficar na função temporariamente - durante parte do tempo, o programa se chamou apenas Super Dança dos Famosos.

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