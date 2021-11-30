Luciano Huck parabeniza Angélica com vídeo antigo de William Bonner

O apresentador Luciano Huck postou uma homenagem de aniversário para sua esposa Angélica Crédito: Reprodução/Instagram/@lucianohuck

Em comemoração aos 48 anos de Angélica, Luciano Huck publicou nesta terça-feira, 30, um vídeo antigo em que William Bonner anuncia no Jornal Nacional o sucesso da esposa na música.

"E com o anúncio de William Bonner ainda adolescente, começamos o dia e hoje, o dia é dela. Amor da minha vida, mulher mais incrível do planeta que agradeço a Deus todos os dias por ter cruzado nossos caminhos", escreveu.

Luciano também fez outra postagem para a mulher. Em uma selfie dos dois juntos, ele escreveu: "Quero falar dela, fazer um post sobre ela, celebrar ela, me declarar a ela".

"Afinal, é tão difícil encontrar neste mundo tão complexo alguém tão legal, tão normal, tão especial. Angélica é tudo e mais um pouco."