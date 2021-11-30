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Aniversário

Luciano Huck parabeniza Angélica com vídeo antigo de William Bonner

‘Estar ao seu lado é um presente diário’, disse o apresentador nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 16:57

O apresentador Luciano Huck postou uma homenagem de aniversário para sua esposa Angélica
O apresentador Luciano Huck postou uma homenagem de aniversário para sua esposa Angélica Crédito: Reprodução/Instagram/@lucianohuck
Em comemoração aos 48 anos de Angélica, Luciano Huck publicou nesta terça-feira, 30, um vídeo antigo em que William Bonner anuncia no Jornal Nacional o sucesso da esposa na música.
"E com o anúncio de William Bonner ainda adolescente, começamos o dia e hoje, o dia é dela. Amor da minha vida, mulher mais incrível do planeta que agradeço a Deus todos os dias por ter cruzado nossos caminhos", escreveu.
Luciano também fez outra postagem para a mulher. Em uma selfie dos dois juntos, ele escreveu: "Quero falar dela, fazer um post sobre ela, celebrar ela, me declarar a ela".
"Afinal, é tão difícil encontrar neste mundo tão complexo alguém tão legal, tão normal, tão especial. Angélica é tudo e mais um pouco."
"Sua resiliência é tão poderosa que supera até o tempo, ele passa e a ela só faz bem. Te amo. Feliz aniversário. O dia é seu, mas estar ao seu lado é um presente diário", finalizou.

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