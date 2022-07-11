Veja quem curtiu a festa do Botecão 2022 em Vila Velha

A responsabilidade social - marca registrada do Roda - seguiu presente: o óleo utilizado no preparo dos petiscos segue para reciclagem e vai virar biodiesel, assim como os alimentos doados na bilheteria serão destinados para a Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha. As tampinhas de bebidas recolhidas serão entregues para a ONG Vira Lata Vira Luxo destinar para reciclagem e posteriormente manutenção do abrigo. Como os criadores gostam de lembrar, é mais que um festival, é um grande encontro de amigos. Veja quem passou por lá nos cliques de Bruno Lira.