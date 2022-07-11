Veja quem curtiu a festa do Botecão 2022 em Vila Velha

O Roda de Boteco ferveu a Prainha com a primeira edição do Botecão - a festa de encerramento do festival
- em Vila Velha. Raimundo Nonato e Érica Semião
foram os anfitriões em dois dias de festa - que contou com um recorde na votação popular para eleger melhor bar, boteco e atendimento: foram cerca de 55 mil votos - um marco na história deste, que é o maior festival gastronômico do Espírito Santo.
Alexandre Pires
agitou uma das noites de Botecão, na sexta (08), com seu Baile do Nego Véio
e uma megaestrutura: foram três horas de show, várias trocas de figurino e um passeio por tudo que fez sucesso na década de 1990 - do samba ao axé. Encantado com o mar de gente à sua frente, ele fez questão de registrar tudo em suas redes sociais. O público presente teve pique para se dividir entre os 40 bares participantes - e dois palcos.
O line-up da festa contou ainda com SambADM, SambaSoul, Sué e os grupos cariocas Vou pro Sereno e Clareou, que agitaram o Parque da Prainha no sábado (09).
A responsabilidade social - marca registrada do Roda - seguiu presente: o óleo utilizado no preparo dos petiscos segue para reciclagem e vai virar biodiesel, assim como os alimentos doados na bilheteria serão destinados para a Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha. As tampinhas de bebidas recolhidas serão entregues para a ONG Vira Lata Vira Luxo destinar para reciclagem e posteriormente manutenção do abrigo. Como os criadores gostam de lembrar, é mais que um festival, é um grande encontro de amigos. Veja quem passou por lá nos cliques de Bruno Lira.