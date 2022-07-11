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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem curtiu a festa do Botecão 2022 em Vila Velha

Publicado em
11 jul 2022 às 13:58
Erica Semião e Raimundo Nonato
Erica Semião e Raimundo Nonato: os anfitriões do Botecão 2022 Crédito: Bruno Lira
O Roda de Boteco ferveu a Prainha com a primeira edição do Botecão - a festa de encerramento do festival - em Vila Velha. Raimundo Nonato e Érica Semião foram os anfitriões em dois dias de festa - que contou com um recorde na votação popular para eleger melhor bar, boteco e atendimento: foram cerca de 55 mil votos - um marco na história deste, que é o maior festival gastronômico do Espírito Santo.
Alexandre Pires no Botecão 2022
Alexandre Pires no Botecão 2022 Crédito: Bruno Lira
Alexandre Pires agitou uma das noites de Botecão, na sexta (08), com seu Baile do Nego Véio e uma megaestrutura: foram três horas de show, várias trocas de figurino e um passeio por tudo que fez sucesso na década de 1990 - do samba ao axé. Encantado com o mar de gente à sua frente, ele fez questão de registrar tudo em suas redes sociais. O público presente teve pique para se dividir entre os 40 bares participantes - e dois palcos.
O line-up da festa contou ainda com SambADM, SambaSoul, Sué e os grupos cariocas Vou pro Sereno e Clareou, que agitaram o Parque da Prainha no sábado (09). 
Manoel Goes, Arnaldinho Borgo, Cícero Ribeiro e Ivan Reis
Manoel Goes, Arnaldinho Borgo, Cícero Ribeiro e Ivan Reis Crédito: Adessandro Reis
A responsabilidade social - marca registrada do Roda - seguiu presente: o óleo utilizado no preparo dos petiscos segue para reciclagem e vai virar biodiesel, assim como os alimentos doados na bilheteria serão destinados para a Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha. As tampinhas de bebidas recolhidas serão entregues para a ONG Vira Lata Vira Luxo destinar para reciclagem e posteriormente manutenção do abrigo. Como os criadores gostam de lembrar, é mais que um festival, é um grande encontro de amigos. Veja quem passou por lá nos cliques de Bruno Lira.

Botecão 2022

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