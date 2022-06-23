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Promoção

Clube A Gazeta promove tour com assinantes em bares do Roda de Boteco

Em uma noite regada a comida boa e cerveja gelada, a Missão Tour de Boteco passou por três bares participantes do festival
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 16:05

Para quem adora uma mesa de bar, saborear petiscos bebendo uma cervejinha gelada é a combinação perfeita para o fim de semana ou para o happy hour - que assim vem recheado de boas histórias.
Inspirado nessa paixão dos capixabas pela boemia, o Clube A Gazeta entrou no clima do Roda de Boteco 2022 e convocou alguns de seus assinantes para uma missão: visitar estabelecimentos participantes do festival na Grande Vitória, com direito a muita comida boa, cervejinha, brindes e transporte gratuito entre os bares do roteiro.
Assinantes de A Gazeta participaram da Missão Tour de Boteco em bares participantes do Roda de Boteco 2022
A Missão Tour de Boteco percorreu três bares do Roda de Boteco Crédito: Clube A Gazeta/Divulgação
A primeira Missão Tour de Boteco foi realizada na quarta-feira, 22 de junho, e a próxima já tem data para acontecer: 30 de junho, próxima quinta-feira. Cada assinante sorteado pelo Clube teve direito a levar um acompanhante para o passeio, que percorreu os bares Recanto do Feijão e Botequim do Vital, em Vila Velha, e Casa de Bamba, em Vitória. 
A missão começou pelo Centro de Vitória, no Casa de Bamba, que serviu seu bolinho de feijoada, e seguiu para Guaranhuns, Vila Velha, rumo ao Recanto do Feijão, que apresentou seu Feijão Marruá (com peito bovino, paio, legumes e manga). 
Ao final da "roda de boteco", os participantes provaram da Carne Seca à Cabotiá, uma abóbora japonesa inteira recheada com carne-seca e catupiry preparada pelo Botequim do Vital, em Santa Mônica.  

Missão Tour de Boteco

EXPERIÊNCIA

Para a empreendedora Edilene Alves, a experiência foi única. “Eu adorei. A interação do grupo foi muito bacana, além de conhecer os botecos participantes e esses pratos deliciosos”, afirma.
Já Verônica Lopes, empreendedora social e assinante do Clube há seis anos, achou a noite deliciosa. "Foi uma oportunidade maravilhosa. Poder comer os petiscos do Roda de Boteco com cerveja gelada e uma galera animada foi um presentão. É até difícil falar qual comida é mais gostosa. Vale super a pena”, afirma.
Para fechar a noite, os assinantes ganharam de presente uma bolsa térmica estilizada e concorreram a um copo térmico exclusivo do Clube A Gazeta.
Roda de Boteco: Assinantes de A Gazeta reunidos para o primeiro Tour de Boteco de 2022
Assinantes do Clube A Gazeta ganharam brindes no fim do tour Crédito: Clube A Gazeta/Divulgação
Na próxima semana, outros assinantes serão selecionados para conhecer bares do festival em mais uma etapa da Missão Tour de Boteco. Se você faz parte do Clube e quer concorrer ao passeio, clique aqui para fazer sua inscrição
Mas, se ainda não é assinante e quer participar dessa e de outras ações exclusivas, acesse a loja clicando aqui ou entre em contato com a nossa Central de Relacionamento, em horário comercial, por telefone ou WhatsApp, no (27) 3321-8699.
Com informações de Vinicius Viana.

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