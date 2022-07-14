Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Karin Tonini comemora 45 anos com festa em Pedra Azul; veja fotos

Publicado em
14 jul 2022 às 02:15
Aniversário de Karin Tonini
Fatinha Abelha, Alessandra Casini, a aniversariante Karin Tonini, Karla Bastos, Bruna Medeiros e Camila Resende: em tarde de festa na Pedra Azul Crédito: Elani Passos

Viva, Karin! 

Queridona de RR, Karin Tonini celebrou ses 45 anos com festa em sua casa na Pedra Azul. a dentista recebeu a família e amigos para comemorar seu aniversário, depois de 2 anos de pandemia. O DJ Bombril agitou a pista da festa. Confira a galeria de fotos de Elani Passos.

DIA DE +INDÚSTRIA

Cachoeiro de Itapemirim recebe o Dia de +Indústria da Findes, no dia 20 de julho. Uma tarde com programação intensa que destaca o associativismo, debate o desenvolvimento regional e apresenta as ações e serviços realizados pela Federação em favor da indústria capixaba.

VITÓRIA EXPOVINHOS

Elvécio Faé, Vanderlei Martins e José Olavo Macedo
Elvécio Faé, Vanderlei Martins e José Olavo Macedo: na 12ª edição da maior feira de vinhos do ES Crédito: Elani Passos

EMPREENDEDORISMO COM PROPÓSITO

Com o objetivo de unir pessoas e propósitos, de ser um momento para troca de experiências e para fazer networking, os empresários Aline Salvatto e Nerinho Teixeira promovem o Encontro de Valor, no Cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, Vitória, nesta quinta, 14 de julho, a partir das 16h. O evento terá palestras com temas relevantes para impulsionar os negócios, entre elas a da educadora financeira Daniele Dornelas, que falará sobre o tema “Como ser um empreendedor de sucesso?”, do apresentador de podcast Renan Cirilo, que abordará o assunto “O uso do podcast como ferramenta de comunicação”, do jornalista Wesley Sathler com o tema “Ressignificando Propósitos” e da mentora Tassia Tajes com o tema “Gestão de pessoas por propósito desperta talento”. O evento também terá apresentação do case de sucesso do espaço de beleza da empresária Penha Arraz.

BATE-PAPO

Rodrigo Carvalho - João Zucato - palestrantes- Romulo Bezerril e Zildinha Helal ZIG
Rodrigo Carvalho,  João Zucato,  Romulo Bezerril e Zildinha Helal: bate-papo sobre novidades do mercado mundial da automação, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Vestida para o sucesso

A consultora de imagem Janaina Gurgel abriu inscrição para sua mentoria “Vestida para o sucesso”, criada durante a pandemia por conta das diversas dúvidas que surgiram com o home office. “O objetivo do curso é proporcionar autoconhecimento, definição do estilo pessoal coerente com a profissão de cada participante e construir para uma postura elegante, seja em eventos presenciais ou virtuais”, explica. Ao todo são cinco encontros, sendo quatro online e ao vivo em grupo e um encontro individual, além do acompanhamento das alunas durante todo mês de agosto. A mentoria começa no dia 3 de agosto e o número de vagas é limitado. As inscrições podem ser feitas no link que está na bio do Instagram de Janaina (linktr.ee/Janainagurgel).

Visita francesa

O cirurgião plástico Fabricio Regiani recebe em sua clínica a consultora de beleza Leidiane Venturini para demonstração dos best sellers da Sisley Paris, marca francesa de fitocosméticos de luxo, na Alever, na Praia do Canto, nesta sexta-feira, 15.

ALMOÇO HARMONIZADO

Helcius Costa, Léo Dantas, Keli Bergamo e João Prado
Helcius Costa, Léo Dantas, Keli Bergamo e João Prado: almoço harmonizado com vinhos da vinícola Morandé no Wine Garden, em Vitória Crédito: Renata Rasseli

FESTA JULINA

Jucilene de Fátima Fuzari, Juliana Paiva Faria, Jasson Hibner Amaral, Gustavo Sipolatti, Santuzza da Costa Pereira e Maria Thereza Silva
Jucilene de Fátima Fuzari, Juliana Paiva Faria, Jasson Hibner Amaral, Gustavo Sipolatti, Santuzza da Costa Pereira e Maria Thereza Silva: na  festa julina da Associação dos Procuradores do Estado (APES), no Cerimonial Oásis Crédito: Vitor Machado

Veja Também

Rotary Club comemora 50 anos com festa em Vitória

Veja quem curtiu a festa do Botecão 2022 em Vila Velha

Manuela Murad comemora 25 anos com festa em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Famosos Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança