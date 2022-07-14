Karin Tonini comemora 45 anos com festa em Pedra Azul; veja fotos

Queridona de RR, Karin Tonini celebrou ses 45 anos com festa em sua casa na Pedra Azul. a dentista recebeu a família e amigos para comemorar seu aniversário, depois de 2 anos de pandemia. O DJ Bombril agitou a pista da festa. Confira a galeria de fotos de Elani Passos.

Cachoeiro de Itapemirim recebe o Dia de +Indústria da Findes, no dia 20 de julho. Uma tarde com programação intensa que destaca o associativismo, debate o desenvolvimento regional e apresenta as ações e serviços realizados pela Federação em favor da indústria capixaba.

Com o objetivo de unir pessoas e propósitos, de ser um momento para troca de experiências e para fazer networking, os empresários Aline Salvatto e Nerinho Teixeira promovem o Encontro de Valor, no Cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, Vitória, nesta quinta, 14 de julho, a partir das 16h. O evento terá palestras com temas relevantes para impulsionar os negócios, entre elas a da educadora financeira Daniele Dornelas, que falará sobre o tema “Como ser um empreendedor de sucesso?”, do apresentador de podcast Renan Cirilo, que abordará o assunto “O uso do podcast como ferramenta de comunicação”, do jornalista Wesley Sathler com o tema “Ressignificando Propósitos” e da mentora Tassia Tajes com o tema “Gestão de pessoas por propósito desperta talento”. O evento também terá apresentação do case de sucesso do espaço de beleza da empresária Penha Arraz.